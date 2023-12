IHSG Masih di Fase Bullish, Cek Saham BMRI, SIDO, ESSA & HRTA

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARATA- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi melanjutkan penguatan atau berada di fase bullish.

Analis Teknikal RHB Sekuritas Indonesia Muhammad Wafi menjelaskan IHSG terlihat melakukan rebound dengan kicking candle dari support garis MA5 disertai volume namun dengan longer upper shadow.

“Meski berpeluang melakukan koreksi teknikal namun selama bertahan diatas garis MA5 maka berpeluang untuk kembali rebound dan melanjutkan fase bullish-nya,” kata Wafi dalam risetnya, Selasa (5/12/2023).

Kendati demikian, lanjut Wafi, jika breakdown support garis MA5 maka IHSG berpeluang untuk membuat Lower Low (LL) dan menguji support garis MA20 sekaligus support bullish channel-nya. Pergerakan IHSG saat ini berada di kisaran 6.950 hingga 7.150.

Wafi menambahkan sektor yang saat ini masih menunjukkan momentum positif ada pada sektor teknologi, kesehatan, energi dan keuangan. Sementara itu, sektor yang saat ini masih menunjukkan momentum negatif ada pada sektor basic material dan properti.

Lebih lanjut, sektor yang menunjukkan mulai terbatasnya momentum positif ada pada sektor cyclical seperti MSIN, ACES, MAPI, dan SCMA, serta sektor transportasi seperti TMAS, SMDR, ASSA dan BIRD.

Menurut catatan Wafi, sektor yang menunjukkan mulai terbatasnya momentum negatif adalah sektor non-cyclical termasuk UNVR, HMSP, CPIN, dan AMRT, serta sektor industrial seperti ASII, UNTR, IMPC, dan ARNA.

Berikut rekomendasi RHB Sekuritas untuk perdagangan hari ini:

BMRI (6000)

Call: BUY on Weakness

Outlook: Pullback to 5950

Levels: 6075, 6200

Exit: Below 5825

SIDO (530): Shariah-Compliant

Call: BUY on Weakness

Outlook: Pullback to 505

Levels: 560, 600

Exit: Below 496

ESSA (600): Shariah-Compliant

Call: BUY

Outlook: Breakout 590

Levels: 640, 685

Exit: Below 560

HRTA (418)

Call: BUY

Outlook: Breakout 410

Levels: 438, 464

Exit: Below 388

_____________________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

