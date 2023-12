IHSG Dibuka Lesu Tertekan BREN-AMMN, GOTO-BBRI Cuan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Jumat (1/12/2023) seiring dengan kejatuhan saham AMMN, BBCA, BREN. Di sisi lain, saham GOTO, BBRI, ASII menguat.

IHSG turun 0,57% atau 37,66 poin menjadi 7.043,07 per pukul 09.07 WIB. Terpantau 168 saham naik, 192 saham melemah, dan 218 saham stagnan.

Di deretan saham terlaris, AMMN anjlok 11,81% BBCA turun 0,28%, dan BREN turun 1,82%. Sementara itu, saham GOTO naik 3,09%, BBRI 0,95%, ASII 2,31%.

Head of Retail Research Analyst BNI Sekuritas Fanny Suherman mengatakan IHSG hari ini berpotensi menembus 7.100, seiring dengan kenaikan signifikan Bursa AS karena inflasi Amerika Serikat (AS) terkendali.

"Level support IHSG hari ini berada di 7.000-7.040 dan level resistensi IHSG berada di 7.100-7.130," kata Fanny dalam risetnya, Jumat (1/12/2023).

Di pasar AS, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat signifikan sebesar 1,47%, begitu juga dengan S&P 500 yang naik sebesar 0,38%, sementara di sisi lain indeks Nasdaq melemah sebesar 0,23%.

Data terbaru menunjukan core personal consumption expenditures (PCE) price index AS untuk Oktober 2023 sebesar 3,5% YoY, turun dibandingkan bulan sebelumnya. Angka ini membuat para investor menyimpulkan bahwa Federal Reserve kemungkinan telah selesai menaikkan suku bunga. Saham perusahaan perangkat lunak berbasis cloud Salesforce, mengalami kenaikan sebesar 8,6% berkat laba bersih dan pendapatan yang melebihi ekspektasi pada kuartal ketiga.

Adapun kabar dari Asia, aktivitas pabrik di China turun untuk kedua kalinya secara berturut-turut pada November 2023. NBS manufacturing PMI China pada November mencapai 49,4, di bawah perkiraan. Bank Sentral Korea Selatan mempertahankan suku bunga di level 3,5%, sesuai dengan perkiraan.

Analis RHB Sekuritas Indonesia Muhammad Wafi menyampaikan IHSG terlihat melakukan rebound dengan membuat Higher High (HH) level disertai volume. Meski berpeluang untuk melakukan koreksi teknikal, namun selama bertahan diatas garis MA5 maka berpeluang untuk kembali membuat HH level untuk melanjutkan fase bullish-nya.

Namun jika breakdown support garis MA5 maka berpeluang untuk menguji support garis MA20 sekaligus support bullish channel-nya. Range pergerakan IHSG saat ini berada dikisaran 6.940 hingga 7.100.

