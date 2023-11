Rupiah Dibuka Melemah ke Rp15.562 Usai BI Tahan Suku Bunga Acuan 6%

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke level Rp15.562,50 per dolar AS pada perdagangan hari Ini, Jumat (24/11/2023) setelah Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga acuan di level 6%. Mata uang kawasan Asia terpantau bervariasi, namun dolar AS justru loyo pada pagi ini.

Berdasarkan data Bloomberg dikutip Jumat, (24/11/2023) pukul 09.05 WIB, rupiah dibuka turun 0,06% atau 9,50 poin ke level Rp15.562 per dolar AS, setelah ditutup menguat pada perdagangan kemarin. Sementara itu, indeks mata uang Negeri Paman Sam juga melemah 0,14% ke posisi 103,77 pada pagi ini.

Beberapa mata uang Asia yang masih kebal terhadap dolar AS, misalnya ringgit Malaysia menguat 0,06%, baht Thailand menguat 0,26%, ruppe india menguat 0,02%.

Sementara itu, mata uang Asia yang melemah terhadap dolar AS yakni yen China melemah 0,04%, yen Jepang melemah 0,01%, dan dolar Hongkong turun 0,01%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, keputusan BI yang menahan suku bunga acuan atau BI7DRR di level 6% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Kamis, (23/11/2023) telah sejalan dengan prediksi konsensus analis.

Selain suku bunga acuan BI7DRR yang ditahan di 6%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,75%.

"Memasuki tahun politik, pemerintah akan tetap fokus membangun fondasi untuk mencapai status high income di tahun 2045. Fundamental Indonesia tidak akan berubah hanya karena faktor tahun politik," ujar Ibrahim dalam riset dikutip Jumat, (24/11/2023).

Di lain sisi, dari sentimen global Bank Sentral AS Federal Reserve masih memberikan sinyal hawkish yang menimbulkan ketidakpastian mengenai kapan bank sentral bermaksud untuk mulai memangkas suku bunga.

Ibrahim mengatakan, ketika The Fed mempertahankan prospek suku bunganya yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama, para pelaku pasar mengurangi beberapa spekulasi bahwa Fed akan mulai memangkas suku bunganya paling lambat pada bulan Maret 2024.

Selain itu, pasar juga mengamati langkah-langkah stimulus lebih lanjut dari pemerintah China, karena Beijing terlihat mempersiapkan lebih banyak dukungan moneter untuk sektor properti yang sedang terpuruk. Fokus saat ini tertuju pada data indeks manajer pembelian China untuk bulan November 2023 yang akan dirilis minggu depan.

"Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah diprediksi fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp15.520- Rp15.600," pungkasnya.

