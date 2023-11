Ashmore (AMOR) Tebar Dividen Rp25 per Saham, Cek Jadwalnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan Manajer Investasi PT Ashmore Asset Management Tbk. (AMOR) menyampaikan akan membagikan dividen sebesar Rp25 per saham kepada pemegang sahamnya. Dividen tersebut akan dibayarkan pada 4 Desember 2023.

Manajemen AMOR dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) AMOR memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Rp25 per saham kepada pemegang saham AMOR.

Dengan jumlah dividen per saham tersebut, maka total nilai dividen yang dibagikan AMOR ini adalah sekurang-sekurangnya Rp55,3 miliar.

"Dividen ini akan dibagikan kepada pemegang saham AMOR yang tercatat pada daftar pemegang saham pada tanggal recording date," tulis manajemen AMOR, Senin (20/11/2023).

Jadwal pembagian dividen AMOR antaralian akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen atau cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 24 November 2023. Lalu tanggal ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 27 November 2023.

Kemudian cum dividen di pasar tunai pada 28 November 2023, dengan ex dividen di pasar tunai pada 29 November 2023. Sementara itu, tanggal daftar pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen atau recording date 28 November 2023.

"Tanggal pembayaran dividen tunai pada 4 Desember 2023," tutur manajemen AMOR.

Sebagai informasi, laba bersih yang dapat diatribusikan AMOR ke entitas induk pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp92,57 miliar.

Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi pengguannya adalah sebesar Rp61,39 miliar, dengan total ekuitas sebesar Rp290,56 miliar.

Saham AMOR hari ini terpantau ditutup melemah 2,06% atau 20 poin ke Rp950. Price to earning ratio (PER) AMOR sekitar 17,72 kali sementara price to book value (PBVR) 6,59 kali, dan kapitalisasi pasar mencapai Rp2,11 triliun.

