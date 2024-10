Ashmore Asset Management (AMOR) Tebar Dividen Rp27,5 per Saham, Cek Jadwalnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan Manajer Investasi PT Ashmore Asset Management Tbk. (AMOR) menyampaikan akan membagikan dividen sebesar Rp27,5 per lembar kepada pemegang sahamnya. Dividen tunai tersebut akan dibayarkan pada 20 November 2024.

Manajemen AMOR dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) AMOR memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai sebesar Rp27,5 per saham kepada pemegang saham AMOR.

Dengan jumlah dividen per saham tersebut, maka total nilai dividen yang dibagikan AMOR ini adalah sekurang-sekurangnya Rp61,11 miliar.

"Dividen tunai sebesar Rp27,5 per saham akan dibagikan kepada pemegang saham AMOR yang tercatat pada daftar pemegang saham pada tanggal recording date," tulis manajemen AMOR, Selasa (22/10/2024).

Jadwal pembagian dividen AMOR antara lain, akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen atau cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 25 Oktober 2024. Lalu tanggal ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 28 Oktober 2024.

Kemudian cum dividen di pasar tunai pada 29 Oktober 2024, dengan ex dividen di pasar tunai pada 30 Oktober 2024.

Sementara itu, tanggal daftar pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen atau recording date 29 Okttober 2024.

"Tanggal pembayaran dividen tunai pada 20 November 2024," tutur manajemen AMOR.

Sebagai infromasi, sebelumnya AMOR telah membagikan dividen interim sebesar Rp18,5 per saham yang telah dibayarkan kepada para pemegang saham pada 23 Februari lalu.

Alhasil, AMOR membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada 30 Juni 2024 senilai total Rp46 per lembar.

Di lantai Bursa, saham AMOR terpantau menguat 4,43% atau 35 poin ke level Rp825 per lembar pada penutupan perdagangan sesi I hari ini, Selasa (22/10/2024). Price to earning ratio (PER) AMOR sekitar 17,41 kali sementara price to book value (PBVR) 6,13 kali, dan kapitalisasi pasar mencapai Rp1,83 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.