Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Mampu Melesat?

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berisiko mengalami pelemahan akibat pasar properti yang cenderung lemah di China dan Indonesia.

Tim riset Phintraco Sekuritas menilai IHSG berisiko terkoreksi serta menguji level support ke 6.880. Adapun level resistance yang bisa coba digapai adalah posisi 6.980. Secara teknikal IHSG berpotensi membentuk pola bearish harami. Oleh sebab itu waspadai potensi pullback lanjutan IHSG ke kisaran MA20 pada level 6.880, Jumat (17/11/2023).

Mereka menilai sentimen pemberat adalah realisasi penurunan China house price index sebesar 0,1% yoy di Oktober 2023, konsisten dengan penurunan di September 2023. Data ini mengindikasikan bahwa pemulihan pasar properti di Tiongkok masih lambat.

Dari dalam negeri, property price index naik 1,96% yoy di kuartal III/2023, dibanding 1,92% yoy di kuartal II/2023. Mayoritas saham Property & Real Estate Development terkoreksi pada Kamis (16/11/2023).

Selanjutnya, pasar akan mengantisipasi data inflasi di Euro Area dan pidato dari sejumlah kepala the Fed pada 17 November 2023.

Pasar dapat mencermati peluang rebound lanjutan pada ANTM, ASII, ASSA, BDMN dan peluang buy on support pada CPIN, JPFA, UNVR, TBIG.

Sementara itu, IHSG ditutup melemah ke level 6.958 pada hari Kamis (16/11/2023). Saham milik Prajogo Pangestu BREN, BRPT, hingga CUAN turun ke zona merah pada hari ini.

IHSG tercatat turun 0,19 poin ke level 6.958 pada hari ini. IHSG tercatat diperdagangkan pada level 6.906-6.964 pada hari ini.

Sebanyak 218 saham bergerak ke zona hijau, 290 saham turun ke zona merah, dan 240 saham bergerak stagnan. Kapitalisasi pasar IHSG hampir menyentuh Rp11.000 triliun, yakni berada pada posisi Rp10.971 triliun.

Saham emiten Prajogo Pangestu PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) tercatat turun 0,44% pada perdagangan hari ini. Saham BREN turun ke level Rp5.700 hari ini.

Kemudian saham TLKM turun 0,28% ke level Rp3.540 per saham, dan saham BBNI turun 0,60% ke level Rp4.950 per saham.

Saham Prajogo Pangestu lainnya, yakni PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) juga turun 3,27% ke level Rp6.650 per saham dan saham PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) juga turun 0,86% ke level Rp1.155 per saham. Saham milik Prajogo Pangestu lainnya, yakni TPIA ditutup stagnan pada level Rp2.920 per saham.

Sementara itu, saham yang menguat dialami oleh BBCA yang naik 0,28% ke level Rp9.075, dan ASII yang naik 1,30% ke level Rp5.825 per saham.