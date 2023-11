Laju Kekayaan Prajogo Pangestu Salip Bos Facebook Mark Zuckerberg

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pertumbuhan kekayaan taipan Prajogo Pangestu tercatat melampaui pertumbuhan kekayaan bos Facebook Mark Zuckerberg. Kekayaan Prajogo Pangestu tumbuh 356% sejak awal tahun, atau menjadi pertumbuhan kekayaan tertinggi dari daftar 500 orang terkaya di dunia versi Bloomberg.

Melansir Bloomberg Billionaires Index dengan data per 11 November 2023, jumlah kekayaan Prajogo Pangestu meningkat menjadi US$20,6 miliar atau setara Rp323,2 triliun (kurs Jisdor Rp15.693 per dolar AS). Kekayaan ini telah naik 356% atau sebesar US$16,1 miliar sejak awal tahun.

Pertumbuhan kekayaan Prajogo Pangestu ini melampaui kekayaan milik bos Meta atau Facebook, yakni Mark Zuckerberg yang tumbuh 161% sejak awal tahun. Adapun total kekayaan Mark Zuckerberg saat ini adalah sebesar US$119 miliar atau setara Rp1.867,4 triliun.

Mark Zuckerberg tercatat menjadi orang terkaya ke-8 dari daftar Bloomberg.

Selain Mark Zuckerberg, pertumbuhan kekayaan Prajogo Pangestu juga menyalip pertumbuhan kekayaan taipan pendiri NVIDIA, Jensen Huang. Kekayaan Jensen Huang tumbuh 121% di tahun ini, yakni sebesar US$43 miliar.

Adapun Bloomberg mencatat aset terbesar yang dimiliki oleh Prajogo Pangestu saat ini adalah PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) yang baru melantai di BEI pada 9 Oktober 2023. Hingga saat ini, saham BREN tercatat telah melonjak 569,87% dari harga penawaran perdananya sebesar Rp780, menjadi Rp5.225 per saham.

Selain BREN, saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) turut menambah tebal pundi-pundi kekayaan Prajogo Pangestu. Saham CUAN tercatat telah meningkat 3.081% menjadi Rp7.000, dari harga penawaran perdana sebesar Rp220 per saham.

Sama seperti BREN, CUAN juga merupakan perusahaan Prajogo Pangestu yang melantai di Bursa tahun ini, tepatnya pada 8 Maret 2023.

Selain itu, saham lainnya milik Prajogo Pangestu yang juga mendatangkan untung adalah PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) yang naik 55,63% secara year to date (YTD) dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA) yang naik 16,73% sejak awal tahun.

Keempat saham tersebut menopang kekayaan Prajogo Pangestu dan mengantarkannya menjadi orang terkaya ketiga di Indonesia per 11 November 2023 berdasarkan data Bloomberg, menyalip Michael Hartono.

Apabila kinerja saham-saham Prajogo Pangestu melesat lagi pekan depan, bukan tidak mungkin Prajogo akan menyalip kekayaan Budi Hartono di posisi kedua dengan jumlah kekayaan US$21,1 miliar.

Sampai saat ini, Bloomberg masih mencatat Low Tuck Kwong sebagai orang terkaya di Indonesia, dengan total kekayaan mencapai US$26,4 miliar.

Adapun Bloomberg menjelaskan data mereka diperbarui setiap hari pada penutupan perdagangan di New York. Data Bloomberg memperhitungkan beberapa aset seperti kas, aset publik, aset pribadi, dan beragam liabilitas lainnya.

