Ketua The Fed Bilang Suku Bunga Belum Tinggi Bikin Dolar AS Tersengat

Bisnis.com, JAKARTA - Dolar AS menguat pada hari Jumat dini hari, setelah Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa para pengambil kebijakan"tidak yakin" bahwa suku bunga belum cukup tinggi untuk menyelesaikan masalah. pertempuran dengan inflasi.

Indeks dolar terakhir naik 0,35% hari ini di 105,86. Euro turun 0,37% menjadi $1,0671. Dolar AS menguat 0,21% menjadi 151,29 yen Jepang, tertinggi sejak 1 November.

Para pedagang tetap mewaspadai potensi intervensi untuk menopang mata uang Jepang yang sedang terpuruk, yang mendekati level terendah dalam satu tahun di 151,74 yang dicapai minggu lalu.

Reli dolar setelah komentar Powell juga terjadi setelah lonjakan singkat yang lebih tinggi akibat lemahnya lelang obligasi Treasury 30-tahun, yang menyebabkan imbal hasil lebih tinggi di seluruh obligasi Treasury yang jatuh tempo.

“Saya tidak berpikir Powell mengatakan sesuatu yang baru secara signifikan, tapi saya pikir pasar menganggap komentarnya agak hawkish. Tapi saya juga berpikir pasar suku bunga masih agak gelisah setelah lelang sehingga imbal hasil yang lebih tinggi adalah jalan yang paling sedikit hambatannya,” kata Vassili Serebriakov, ahli strategi valas di UBS di New York.

Dolar AS mendapat keuntungan dari kenaikan imbal hasil Treasury selama beberapa bulan terakhir, namun melemah minggu lalu karena imbal hasil juga turun tajam. Hal ini terjadi setelah Powell ditafsirkan memberikan nada dovish setelah pertemuan dua hari The Fed, dengan data pekerjaan yang lebih lemah dari perkiraan pada hari Jumat menambah keyakinan bahwa The Fed telah selesai menaikkan suku bunga.

Beberapa pejabat Fed minggu ini telah mengadopsi pandangan yang lebih hawkish dan menekankan bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut akan tetap mungkin dilakukan jika inflasi tidak terus turun mendekati target tahunan The Fed sebesar 2%.

“Mereka merasa tugas mereka dalam menangani inflasi belum selesai. Saya pikir ada beberapa perbedaan pendapat mengenai apakah mereka harus menaikkan kenaikan lebih banyak. Tampaknya kasus dasarnya adalah mereka tidak melakukan hal tersebut, mereka ingin bersabar dan menilai bagaimana dampak kenaikan tersebut berdampak pada perekonomian,” kata Serebriakov.

Presiden Fed Richmond Thomas Barkin mengatakan pada hari Kamis bahwa meskipun ada "kemajuan nyata" dalam inflasi, dia masih tidak yakin apakah bank sentral AS perlu menaikkan suku bunga kebijakannya lebih tinggi untuk menyelesaikan tugasnya.

Penjabat pemimpin Bank Sentral St. Louis Kathleen O'Neill Paese juga mengatakan pada hari Kamis bahwa dia khawatir mereka yang mengawasi bank sentral mungkin tidak sepenuhnya mengambil komitmennya untuk menurunkan inflasi.

Pedagang dana berjangka Fed sekarang memperkirakan peluang 25% untuk kenaikan tambahan pada bulan Januari, naik dari 19% pada Kamis pagi tetapi turun dari 28% pada minggu lalu, menurut FedWatch Tool dari CME Group.

Para pedagang sedang mempertimbangkan apakah greenback kemungkinan akan melemah terhadap mata uang utama lainnya jika perekonomian AS melambat seperti yang diharapkan, atau jika prospek pertumbuhan yang lebih buruk di kawasan lain akan mempertahankan tawaran beli dolar.

“Pasar semakin melihat pertumbuhan dibandingkan perbedaan suku bunga sebagai pendorong di pasar mata uang dan semakin banyak pasar yang menyimpulkan bahwa hanya AS yang dapat terus tumbuh dengan suku bunga di kisaran 5%,” kata Adam Button, kepala suku bunga. analis mata uang di ForexLive di Toronto.

Sementara itu para pedagang akan tetap fokus pada yen Jepang karena yen Jepang bertahan di atas level 150 terhadap dolar AS di mana otoritas Jepang dipandang mungkin akan mengambil tindakan.

Kekhawatiran atas kemungkinan intervensi terhadap pasangan mata uang ini juga menyebabkan beberapa investor bertaruh pada pelemahan yen lebih lanjut terhadap euro dibandingkan terhadap greenback. Mata uang tunggal mencapai titik tertinggi dalam 15 tahun di 161,80 pada hari Kamis.

Dolar Australia jatuh ke level terendah satu minggu di $0,6364 pada hari Kamis. Nilai tukar telah anjlok sejak Reserve Bank of Australia pada hari Selasa menaikkan suku bunga ke level tertinggi dalam 12 tahun namun mengecilkan kemungkinan kenaikan lebih lanjut.

