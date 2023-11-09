Investor Asing Lepas Saham GOTO-CUAN, Buru UNTR-AMMN

Bisnis.com, JAKARTA – Saham UNTR hingga AMMN menjadi buruan investor asing, sedangkan CUAN hingga GOTO cenderung dilepas saat IHSG naik hari ini.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,50% atau 34,12 poin menjadi 6.838,23 pada penutupan sesi II perdagangan hari ini, Kamis (19/10/2023). IHSG bergerak pada rentang 6.794,73 sampai 6.865,07 sepanjang sesi.
Terdapat 253 saham menguat, 286 saham melemah, dan 216 saham dalam posisi stagnan. Kapitalisasi pasar terpantau menjadi Rp10.752 triliun.
Di bawah ini adalah 5 saham yang masuk dalam daftar net foreign buy (NFB) dan 5 saham net foreign sell (NFS).
PT United Tractors Tbk. (UNTR) menempati posisi pertama dalam daftar net foreign buy. NFB saham UNTR mencapai Rp26,2 miliar. Saham UNTR menguat 0,33% ke harga Rp22.875.
Posisi kedua diisi oleh PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) dengan NFB sebesar Rp24,6 miliar. Saham AMMN melemah 1,85% ke harga Rp6.650.
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Posisi ketiga dipegang oleh PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dengan NFB sebesar Rp23,9 miliar. Adapun saham BBCA berada dalam posisi stagnan di harga Rp9.000.
Posisi keempat ditempati oleh PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) dengan NFB mencapai Rp16,3 miliar. Saham MEDC naik 5,41% ke harga Rp1.170.
Saham yang menduduki posisi kelima adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dengan NFB sebesar Rp15,7 miliar. Saham BMRI menguat 0,43% ke harga Rp5.875.
Sementara itu, pada daftar NFS, posisi pertama dipegang oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dengan NFS sebesar Rp67,5 miliar. Saham BBRI melemah 0,48% ke harga Rp5.200.
Pada posisi kedua ditempati oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan NFS sebesar Rp58,1 miliar. Saham TLKM menguat 0,28% ke harga Rp3.530.
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) menempati posisi ketiga dengan NFS sebesar Rp52,9 miliar. Saham CUAN naik 7,69% ke harga Rp7.000.
Posisi keempat diisi oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dengan NFS sebesar Rp29,3 miliar. Adapun saham BBNI melemah 0,41% ke harga Rp4.860.
Posisi kelima ditempati oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dengan NFS sebesar Rp25,5 miliar. Saham GOTO turun 1,32% ke harga Rp75. (Daffa Naufal Ramadhan)
5 Saham Buruan Investor Asing:
- UNTR (Rp26,2 miliar)
- AMMN (Rp24,6 miliar)
- BBCA (Rp23,9 miliar)
- MEDC (Rp16,3 miliar)
- BMRI (Rp15,7 miliar)
5 Saham di Daftar Net Foreign Sell (NFS):
- BBRI (Rp67,5 miliar)
- TLKM (Rp58,1 miliar)
- CUAN (Rp52,9 miliar)
- BBNI (Rp29,3 miliar)
- GOTO (Rp25,5 miliar)
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