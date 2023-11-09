Konten Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Investor Asing Lepas Saham GOTO-CUAN, Buru UNTR-AMMN

Saham CUAN hingga GOTO cenderung dilepas investor asing saat IHSG naik hari ini, sedangkan saham UNTR-AMMN diburu.
Redaksi
Redaksi - Bisnis.com
Kamis, 9 November 2023 | 20:22
Share
Saham CUAN hingga GOTO cenderung dilepas investor asing saat IHSG naik hari ini, sedangkan saham UNTR-AMMN diburu. Bisnis/Himawan L Nugraha
Saham CUAN hingga GOTO cenderung dilepas investor asing saat IHSG naik hari ini, sedangkan saham UNTR-AMMN diburu. Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA – Saham UNTR hingga AMMN menjadi buruan investor asing, sedangkan CUAN hingga GOTO cenderung dilepas saat IHSG naik hari ini.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,50% atau 34,12 poin menjadi 6.838,23 pada penutupan sesi II perdagangan hari ini, Kamis (19/10/2023). IHSG bergerak pada rentang 6.794,73 sampai 6.865,07 sepanjang sesi.

Terdapat 253 saham menguat, 286 saham melemah, dan 216 saham dalam posisi stagnan. Kapitalisasi pasar terpantau menjadi Rp10.752 triliun.

Di bawah ini adalah 5 saham yang masuk dalam daftar net foreign buy (NFB) dan 5 saham net foreign sell (NFS).

PT United Tractors Tbk. (UNTR) menempati posisi pertama dalam daftar net foreign buy. NFB saham UNTR mencapai Rp26,2 miliar. Saham UNTR menguat 0,33% ke harga Rp22.875.

Posisi kedua diisi oleh PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) dengan NFB sebesar Rp24,6 miliar. Saham AMMN melemah 1,85% ke harga Rp6.650.

Baca Juga

Posisi ketiga dipegang oleh PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dengan NFB sebesar Rp23,9 miliar. Adapun saham BBCA berada dalam posisi stagnan di harga Rp9.000.

Posisi keempat ditempati oleh PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) dengan NFB mencapai Rp16,3 miliar. Saham MEDC naik 5,41% ke harga Rp1.170.

Saham yang menduduki posisi kelima adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dengan NFB sebesar Rp15,7 miliar. Saham BMRI menguat 0,43% ke harga Rp5.875.

Sementara itu, pada daftar NFS, posisi pertama dipegang oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dengan NFS sebesar Rp67,5 miliar. Saham BBRI melemah 0,48% ke harga Rp5.200.

Pada posisi kedua ditempati oleh PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan NFS sebesar Rp58,1 miliar. Saham TLKM menguat 0,28% ke harga Rp3.530.

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) menempati posisi ketiga dengan NFS sebesar Rp52,9 miliar. Saham CUAN naik 7,69% ke harga Rp7.000.

Posisi keempat diisi oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dengan NFS sebesar Rp29,3 miliar. Adapun saham BBNI melemah 0,41% ke harga Rp4.860.

Posisi kelima ditempati oleh PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) dengan NFS sebesar Rp25,5 miliar. Saham GOTO turun 1,32% ke harga Rp75. (Daffa Naufal Ramadhan)

5 Saham Buruan Investor Asing:

  1. UNTR (Rp26,2 miliar)
  2. AMMN (Rp24,6 miliar)
  3. BBCA (Rp23,9 miliar)
  4. MEDC (Rp16,3 miliar)
  5. BMRI (Rp15,7 miliar)

5 Saham di Daftar Net Foreign Sell (NFS):

  1. BBRI (Rp67,5 miliar)
  2. TLKM (Rp58,1 miliar)
  3. CUAN (Rp52,9 miliar)
  4. BBNI (Rp29,3 miliar)
  5. GOTO (Rp25,5 miliar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Penulis : Redaksi
Editor : Hafiyyan

Topik

Share
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Serial Gadis Kretek dan Penjualan SKT yang Makin Mengepul
Premium
41 menit yang lalu

Serial Gadis Kretek dan Penjualan SKT yang Makin Mengepul

Yang Memperbesar & Mengurangi Taruhan di Saham Medco (MEDC)
Premium
1 jam yang lalu

Yang Memperbesar & Mengurangi Taruhan di Saham Medco (MEDC)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Saham BREN Milik Prajogo Pangestu Topang Laju Indeks Sektoral

Saham BREN Milik Prajogo Pangestu Topang Laju Indeks Sektoral

IHSG Ditutup Menguat, Saham Prajogo Pangestu BREN Geser Market Cap BYAN

IHSG Ditutup Menguat, Saham Prajogo Pangestu BREN Geser Market Cap BYAN

Pilah-pilih Saham Consumer Primer Mercy Harga Bajaj Jelang Tahun Politik

Pilah-pilih Saham Consumer Primer Mercy Harga Bajaj Jelang Tahun Politik

IHSG Berisiko Tertekan Sentimen The Fed, Rekomendasi Saham-Saham Ini Besok

IHSG Berisiko Tertekan Sentimen The Fed, Rekomendasi Saham-Saham Ini Besok

Yang Memperbesar & Mengurangi Taruhan di Saham Medco (MEDC)

Yang Memperbesar & Mengurangi Taruhan di Saham Medco (MEDC)

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, 9 November 2023

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, 9 November 2023

Modal Asing Masuk Rp16,98 Triliun ke Instrumen SRBI per 6 November 2023

Modal Asing Masuk Rp16,98 Triliun ke Instrumen SRBI per 6 November 2023

Prabowo Geram, Kekayaan Indonesia Lari Ke Luar Negeri!

Prabowo Geram, Kekayaan Indonesia Lari Ke Luar Negeri!

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Batu Bara Indonesia Pecah Rekor di Pasar Global
Komoditas
5 menit yang lalu

Batu Bara Indonesia Pecah Rekor di Pasar Global

Investor Asing Lepas Saham GOTO-CUAN, Buru UNTR-AMMN
Bursa & Saham
19 menit yang lalu

Investor Asing Lepas Saham GOTO-CUAN, Buru UNTR-AMMN

Serial Gadis Kretek dan Penjualan SKT yang Makin Mengepul
Korporasi
41 menit yang lalu

Serial Gadis Kretek dan Penjualan SKT yang Makin Mengepul

Daftar 10 Emiten Terbesar di BEI, BREN Salip BYAN Masuk 3 Besar
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Daftar 10 Emiten Terbesar di BEI, BREN Salip BYAN Masuk 3 Besar

Yang Memperbesar & Mengurangi Taruhan di Saham Medco (MEDC)
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Yang Memperbesar & Mengurangi Taruhan di Saham Medco (MEDC)

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, 9 November 2023

2

Harga Emas Hari Ini, Kamis 9 November 2023, Nantikan Sinyal Terbaru The Fed

3

Bisikan JP Morgan untuk EBT Prajogo Pangestu Lewat BRPT-BREN

4

PGN (PGAS) Nyatakan Force Majeure atas Kontrak LNG ke Gunvor Singapura

5

Harga Emas Antam Turun 4 Hari Berturut-turut, Borong Selagi Diskon

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Semarak IPO RGAS, MSTI, IKPM, Bursa Sambut 900 Emiten

Semarak IPO RGAS, MSTI, IKPM, Bursa Sambut 900 Emiten

Emiten Prajogo Pangestu CUAN Siap Jadi Pengendali Baru Petrosea (PTRO)

Emiten Prajogo Pangestu CUAN Siap Jadi Pengendali Baru Petrosea (PTRO)

Kisah Petrosea (PTRO) Dulu Dilepas Lo Kheng Hong, Kini Diburu Prajogo Pangestu-Happy Hapsoro

Kisah Petrosea (PTRO) Dulu Dilepas Lo Kheng Hong, Kini Diburu Prajogo Pangestu-Happy Hapsoro

WeWork Bangkrut, Punya Utang Jumbo Rp296,65 Triliun

WeWork Bangkrut, Punya Utang Jumbo Rp296,65 Triliun

Top 5 News BisnisIndonesia.id: Rekor Laba TLKM hingga Strategi Capres Buka Lapangan Kerja

Top 5 News BisnisIndonesia.id: Rekor Laba TLKM hingga Strategi Capres Buka Lapangan Kerja

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnistv logo

Biden Bujuk Netanyahu Gencatan Senjata Sementara di Jalur Gaza

Biden Bujuk Netanyahu Gencatan Senjata Sementara di Jalur Gaza

09 November 2023

Foto

PLTS Terapung Cirata Mulai Dioperasikan Untuk Mememuhi Kebutuhan Listrik di Pulau Jawa, Madura dan Bali
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, 9 November 2023

2

Harga Emas Hari Ini, Kamis 9 November 2023, Nantikan Sinyal Terbaru The Fed

3

Bisikan JP Morgan untuk EBT Prajogo Pangestu Lewat BRPT-BREN

4

PGN (PGAS) Nyatakan Force Majeure atas Kontrak LNG ke Gunvor Singapura

5

Harga Emas Antam Turun 4 Hari Berturut-turut, Borong Selagi Diskon