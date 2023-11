Indeks Bisnis-27 Ditutup Hijau Ditopang Saham MTEL hingga BRPT

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 berhasil ditutup menguat pada perdagangan hari ini, Kamis (9/11/2023) dengan ditopang oleh saham-saham MTEL, BRPT, dan INKP

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pukul 16.00 WIB, indeks hasil kerja sama dengan Bisnis Indonesia itu ditutup naik 0,22% atau 1,27 poin ke level 570,828. Sepanjang perdagangan indeks bergerak di level 574,509 hingga 568,434.

Mayoritas konstituen ditutup hijau yaitu sebanyak 16 emiten, sementara itu 4 saham stagnan dan 7 saham lainnya berakhir di zona merah.

Saham yang memimpin penguatan indeks diisi oleh PT Dayamitra telekomunikasi Tbk. (MTEL) naik 6,45% di level Rp660 per saham dan di susul oleh PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) dengan kenaikan sebesar dengan kenaikan 4,90% dan berada di level Rp1.070.

Selanjutnya di posisi ke 3 ada PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. (INKP) dengan kenaikan 2,08% dan berada di level Rp8.575 per saham disusul saham PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) dengan kenaikan sebesar 1,91% di posisi Rp2.670 per saham.

Kemudian saham lain yang menguat adalah PT Indosat Tbk. (ISAT) dan PT Jasa Marga Tbk. (JSMR) dengan kenaikan masing-masing sebesar Rp1,90% dan 1,36%. Menyusul saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) dengan kenaikan sebesar 0,60% dan berada di level Rp1.665 per saham.

Saham lain yang menguat adalah TOWR, EXCL, ASII, BMRI, ADRO, SMGR, UNTR, KLBF, dan TLKM. Sementara saham yang stagnan adalah CTRA, AMRT, BBCA, dan AKRA.

Sementara itu saham yang paling banyak turun adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) yang tergerus sebesar 2,19% ke level Rp1.115 per saham. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP) yang turun 1,03% ke level Rp9.600 per saham.

Saham lain yang melemah adalah PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) yang tergerus 0,73% ke level Rp2.720 per saham. Saham lain yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) yang turun 0,48% dan berada di level Rp5.200.

Saham lain yang melemah adalah CPIN, BBNI, dan ICBP.

Sementara itu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di level Rp6.838 dengan kenaikan 0,50%. Sepanjang perdagangan indeks komposit berada di level 6.794 hingga 6.865.

Sebanyak 253 saham naik, 286 saham turun dan 216 saham stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp10.752,66 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News