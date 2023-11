IHSG Hari Ini Incar 6.800, Cek Deretan Saham Potensial

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi dapat melanjutkan penguatan dan menguji level 6.800 pada perdagangan hari ini, Jumat (3/11/2023).

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengatakan penguatan signifikan pada mayoritas indeks global di Kamis, berpotensi mendorong rebound lanjutan pada IHSG hari ini.

“IHSG berpotensi uji level 6800 di Jumat (3/11/2023),” jelas Valdy.

Berdasarkan pertimbangan teknikal, Stochastic RSI membentuk golden cross di pivot level (50%). Kondisi ini divalidasi dengan terbentuknya golden cross pada MACD.

Perubahan sentimen pasca FOMC the Fed berdampak positif bagi IHSG. Kondisi ini sejalan dengan penguatan signifikan 0,50% nilai tukar Rupiah ke Rp15.850 per dolar AS kemarin.

Merespons hal tersebut, saham-saham bank berkapitalisasi besar mencatatkan rebound signifikan di Kamis. Potensi rebound lanjutan pada BBRI, BMRI, BBCA dan BBNI dapat diperhatikan di hari ini.

Dari dalam negeri, IHSG akan dipengaruhi oleh antisipasi pasar terhadap rilis data-data ekonomi penting di pekan depan. Pertama dari data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan terutama data pertumbuhan ekonomi kuartal III/2023.

Valdy mengatakan, di samping saham perbankan, potensi rebound lanjutan juga dapat dicermati pada MEDC, MAPI, JSMR, ADMR, MIKA dan ACES.

Terpisah, Analis RHB Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan IHSG terlihat melakukan rebound dan breakout resistance garis MA5 disertai volume.

“Selama di atas garis MA5 maka akan mengkonfirmasi pola bottoming up dan berpeluang untuk menguji resistance garis MA20 sekaligus resistance bearish channel-nya,” kata Wafi.

Namun jika kembali breakdown garis MA5 maka berpeluang untuk melanjutkan fase bearish-nya dan menguji level terendahnya di Juni 2023. Range pergerakan IHSG saat ini berada di kisaran 6.690 hingga 6.810, dengan beberapa rekomendasi saham, yaitu:

BBRI Buy area di sekitar 4950 dengan target jual di 5175 hingga 5375. Cut loss di 4920.

BBNI Buy area di sekitar 4950 dengan target jual di 5175 hingga 5375. Cut loss di 4920.

SMGR Buy area di sekitar 6150 dengan target jual di 6400 hingga 6650. Cut loss di 6000.

JSMR Buy area di sekitar 4250 dengan target jual di 4500 hingga 4800. Cut loss di 4160.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

