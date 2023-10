IPO Saham J&T Express di Bursa Hong Kong Kurang Meriah, Valuasi Kemahalan?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Saham J&T Global Express, unicorn layanan kurir di Asia yang berasal dari Indonesia, melakukan debutnya yang kurang bersemangat di Bursa Efek Hong Kong pada hari Jumat (2/10/2023).

Saham J&T ditutup tidak berubah dari harga penawaran umum perdana 12,0 dolar Hong Kong per saham, mengutip Yahoo Finance.

Perdagangan tetap berada dalam kisaran sempit antara HK$11,80 dan HK$12,20 sepanjang sesi, jauh di bawah kenaikan 2,07% dari Indeks Hang Seng yang naik menjadi 17.398,73, berdasarkan data Nikkei Asia.

Volume dan nilai perdagangan J&T Global relatif lemah dan gagal masuk ke dalam daftar 50 besar, sebuah kinerja yang tidak biasa untuk sebuah hari pembukaan.

Perusahaan ini mengumpulkan 3,52 miliar dolar Hong Kong (sekitar Rp7,16 triliun) dalam bentuk dana bersih dari IPO. Perusahaan ini akan memperoleh tambahan dana sebesar 567,2 juta dolar Hong Kong (sekitar Rp1,15 triliun) jika opsi penjatahan keseluruhan dieksekusi secara penuh.

Perusahaan yang didirikan di Kepulauan Cayman ini dimulai di Indonesia tetapi sekarang berkantor pusat di Shanghai. Perusahaan ini termasuk di antara para investor utama IPO-nya adalah perusahaan internet asal Cina, Tencent Holdings dan Dahlia, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Temasek Holdings Singapura.

Dylan Say Keong Tey, chief financial officer (CFO) perusahaan, menekankan keterkaitan perusahaan dengan Indonesia dan Cina dalam pidatonya pada upacara pencatatan saham pada hari Jumat, menjelaskan bagaimana kode saham Hong Kong 1519 muncul. "(20) 15 merupakan tahun dimana kami didirikan di Indonesia, dan (20) 19 merupakan tahun dimana kami mulai berekspansi untuk memasuki Cina," katanya.

Saham J&T

Reaksi pasar terhadap IPO ini tidak terlalu baik. Penawaran pra-pencatatan saham kepada para investor institusional yang diumumkan pada hari Kamis lalu mengalami kelebihan permintaan sebanyak 1,91 kali, yang oleh perusahaan sendiri disebut sebagai "kelebihan permintaan yang tidak terlalu besar."

Tingkat kelebihan permintaan untuk investor ritel bahkan lebih rendah lagi, yaitu 1,36 kali, yang disebut sebagai "sedikit kelebihan permintaan."

Sejumlah investor merasa harga IPO terlalu tinggi. Shifara Samsudeen, seorang analis ekuitas di LightStream Research yang berbasis di Tokyo, mengatakan di platform Smartkarma pada hari Kamis bahwa permintaan investor untuk saham J&T kurang bersemangat dan menegaskan kembali pandangan bahwa IPO-nya dinilai terlalu tinggi.

Meskipun profitabilitas bisnis perusahaan di daratan China meningkat, analisis Samsudeen menunjukkan bahwa nilai per lembar sahamnya adalah HK$9,48, sebuah diskon 21% dari harga IPO.

Perusahaan pengiriman ekspres ini telah berkembang pesat di daratan Cina, di mana layanan tersebut berkembang sejalan dengan bisnis e-commerce di negara tersebut. Menurut Biro Pos Negara China, 110,58 miliar paket telah dikirim tahun lalu, yang mengindikasikan ekspansi 92 kali lipat dari 15 tahun sebelumnya.

Namun, ekspansi pasar yang begitu cepat mengundang banyak pemain, menciptakan perang harga yang parah di antara penyedia jasa kurir. J&T adalah salah satu pendatang baru, masuk pada tahun 2019, dan dengan cepat tumbuh untuk mencapai pangsa pasar 10,9% berdasarkan volume paket pada tahun 2022, menurut Frost & Sullivan, melalui harga yang kompetitif.

Meskipun China telah menjadi sumber pendapatan utama perusahaan, J&T telah dikecam oleh saingan lokal karena diduga telah menurunkan harga.

Pada tahun 2021, setelah mengalami kerugian, Best Inc. yang terdaftar di New York, salah satu saingan utamanya, setuju untuk menjual bisnis pengirimannya ke J&T senilai 6,8 miliar yuan (U$930 juta).

Zhou Shaoning, ketua pendiri dan CEO Best, mengatakan kepada wartawan dan analis saat itu, "Seperti yang Anda semua ketahui, pasar [pengiriman] ekspres di China telah mengalami persaingan yang ketat, dengan pemain terkemuka dan pendatang baru [yang] agresif dalam strategi penetapan harga."

Sementara itu, pencatatan saham di Hong Kong telah menarik perhatian terhadap operasi J&T di Indonesia. Pengacara perusahaan Indonesia, Frank Hutapea, dalam sebuah acara bincang-bincang di YouTube pada hari Rabu mengatakan bahwa perusahaan ini mungkin telah melanggar peraturan Indonesia yang membatasi kepemilikan asing di perusahaan kurir tidak lebih dari 49%.

Dia menuduh bahwa J&T beroperasi melalui perusahaan-perusahaan "nominee", yang merupakan "praktik yang merajalela" di negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini, di mana kepemilikan asing dibatasi di banyak sektor.

