Prospek Emas Antam Usai Pecah Rekor Harga Tertinggi, Investor Diminta Jangan Buru-buru Jual

Emas antam kembali memecahkan rekor harga tertingginya ke level harga Rp1.121.000 per gram. Analis menilai prospek emas antam masih bisa naik lebih tinggi lagi.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga emas 24 karat Antam kembali menembus rekor tertinggi pada Sabtu (21/10/2023), seiring dengan penguatan emas global karena investor khawatir akan eskalasi lebih lanjut dalam konflik Israel-Palestina menambah daya tarik emas sebagai aset safe-haven.

Berdasarkan data Blomberg, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange pada Jumat (20/10) ditutup naik US$13,90 atau 0,70% ke level US$1.994,40 per troy ounce. Sedangkan harga emas spot naik 0,35% ke level US$1.981,40 per troy ounce.

Israel meratakan distrik Gaza utara setelah memberikan peringatan setengah jam kepada keluarga-keluarga untuk melarikan diri, dan menyerang sebuah gereja Kristen Ortodoks di mana orang lain berlindung, karena jelas bahwa perintah untuk menyerang Gaza diperkirakan akan segera diberikan.

“Orang-orang beralih ke emas dan menemukan rasa aman di tengah risiko geo-politik. Jika terjadi eskalasi konflik di Timur Tengah, harga emas akan menembus US$2.000,” kata Phillip Streible, kepala strategi pasar di Blue Line Futures di Chicago, sebagaimana dikutip Reuters.

Emas telah naik 2,5% minggu ini, dan bertambah hampir US$160 sejak awal konflik.

Dari sisi teknis, “kegagalan untuk memicu konsolidasi dan koreksi kembali ke US$1.946 yang sudah lama tertunda dapat menyebabkan harga bergerak lebih tinggi dan pada akhirnya menantang resistensi di sekitar US$2.075, rekor tertinggi nominal dari tahun 2020,” kata Ole Hansen, kepala strategi komoditas di Saxo Bank, sebagaimana dikutip Reuters.

Sementara itu, di dalam negeri, harga emas 24 karat PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam terpantau melanjutkan penguatannya pada hari ini, mengikuti emas global.

Berdasarkan informasi dari Unit Pengelolaan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas 24 karat paling murah ukuran terkecil yaitu 0,5 gram yang dibanderol seharga Rp610.500, naik Rp4.500 dari harga pada hari sebelumnya.

Berikutnya, untuk harga emas Antam cetakan 1 gram dipatok seharga Rp1.121.000 naik Rp9.000 dari harga kemarin. Ini menjadi rekor tertinggi baru.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan harga emas Antam saat ini yang menyentuh level tertingginya di Rp1.112.000 per gram pada perdagangan merupakan momen yang belum pas untuk investor menjual logam mulianya.

“Harga masih Rp1,21 juta, belum kena pajak dan potongan lainnya. Kalau jual sekarang cuma bisa balik modal, tunggu sebentar lagi,” jelasnya menjawab pertanyaan Bisnis Sabtu (21/10/2023).

Ibrahim memproyeksikan harga logam mulia akan naik mengikuti harga emas global yang naik akibat eskalasi konflik Israel – Palestina yang sudah meluas. Terlebih negara-negara seperti Yaman sudah ikut menyerang Israel.

Konflik yang meluas menyebabkan investor beralih ke emas sebagai salah satu investasi safe haven. Emas dalam beberapa hari atau jangka waktu pendek, kata Ibrahim, dapat menembus level US$2.050 per troy ounce. Secara teknikal, harga emas global saat ini memiliki level resistance di US$1.982, US$2.000, US$2.050 dan US$2.100 per troy ounce.

“Tapi ini hanya bertahan sebentar, manfaatkan untuk jual logam mulia yang mengekor emas global,” katanya.

Kondisi naiknya harga logam mulia yang tidak bertahan lama salah satunya karena Indonesia sendiri masuk tahun politik. Pejabat dan calon pemimpin yang akan melakukan kampanye menurut Ibrahim akan memanfaatkan kesempatan dengan menjual logam mulia di harga tinggi untuk modal kampanye.

Aksi jual yang dilakukan pejabat tentu akan memberikan tekanan pada harga logam mulia itu sendiri. Harga di atas Rp1,1 juta untuk emas Antam atau US$2.000 per troy ounce untuk emas global tidak akan bertahan hingga akhir tahun.

Meski harga emas diprediksi akan meningkat, namun momentumnya tidak akan bertahan lama. Hal itu membuat kenaikan emas tidak akan terlalu berdampak pada emiten-emiten emas Indonesia, termasuk ANTM sendiri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News