Kombo Pidato Jerome Powell dan Serangan Israel Bikin Harga Minyak Naik

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak berakhir lebih tinggi pada hari Jumat karena para pedagang masih khawatir bahwa kampanye militer Israel di Gaza dapat meningkat menjadi konflik regional ditambah dengan kemungkinan naiknya suku bunga lagi oleh The Fed menurut Jerome Powell.

Brent berjangka untuk bulan Desember ditutup naik 1%, atau 88 sen, pada $92,38 per barel, sementara kontrak berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk bulan November, yang berakhir pada hari Jumat, ditutup naik $1,05, atau 1,2%, pada $89,37 per barel. Pada sesi terendahnya, kedua minyak acuan turun lebih dari $1 per barel.

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan kepada pasukan yang berkumpul di perbatasan Gaza bahwa mereka akan segera melihat daerah kantong Palestina “dari dalam”, menunjukkan kemungkinan invasi darat dengan tujuan memusnahkan Hamas sudah dekat.

Truk-truk bantuan Mesir bergerak mendekati satu-satunya penyeberangan ke Palestina yang tidak dikendalikan oleh Israel, namun masih belum melewatinya meskipun ada permintaan dari Presiden AS Joe Biden untuk mengizinkan bantuan tersebut.

“Kita masih berada dalam situasi yang tidak menentu dan potensi peningkatan, khususnya dari dunia Arab, adalah sebuah masalah,” kata John Kilduff, partner di Again Capital LLC di New York.

Pasukan AS di Suriah menjatuhkan dua drone yang menargetkan mereka, menyebabkan beberapa orang mengalami luka ringan, kata para pejabat AS.

Harga mendapat dukungan di sesi selanjutnya setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan bahwa bank sentral AS akan "melanjutkan dengan hati-hati" dalam kenaikan suku bunga di masa depan, yang dapat memperlambat perekonomian dan mengurangi permintaan bahan bakar.

Pedagang dana berjangka Fed memperkirakan kemungkinan sebesar 39% bahwa Fed akan menaikkan suku bunga lagi pada bulan Desember, namun hanya memiliki peluang 6% untuk menaikkan suku bunga pada bulan November, menurut FedWatch Tool dari CME Group.

Kenaikan terbatas setelah AS mengeluarkan izin enam bulan yang mengesahkan transaksi di sektor energi negara anggota OPEC Venezuela, yang pemerintahannya mencapai kesepakatan dengan oposisi politik di sana untuk memastikan pemilu 2024 yang adil.

Kesepakatan itu diperkirakan tidak akan dengan cepat meningkatkan produksi minyak Venezuela namun dapat mengembalikan beberapa perusahaan asing ke ladang minyaknya dan menyediakan lebih banyak pelanggan yang membayar tunai untuk minyak mentahnya, kata para ahli.

Pelonggaran sanksi minyak AS terhadap Venezuela sepertinya tidak memerlukan perubahan kebijakan apa pun oleh kelompok produsen OPEC+ untuk saat ini karena pemulihan produksi kemungkinan akan terjadi secara bertahap, kata sumber OPEC+ kepada Reuters.

Pada hari Rabu, harga minyak naik sekitar 2% di tengah kekhawatiran tentang gangguan pasokan global setelah anggota OPEC Iran menyerukan embargo minyak terhadap Israel sehubungan dengan konflik di Gaza dan setelah AS, konsumen minyak terbesar di dunia, melaporkan kenaikan yang lebih besar dari perkiraan. penarikan inventaris, menambah persediaan yang sudah terbatas.

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) tidak berencana untuk mengambil tindakan segera atas seruan Iran, kata sumber kepada Reuters.

Arab Saudi mengatakan akan mempertahankan pengurangan produksi secara sukarela hingga akhir tahun. Jepang, pembeli minyak mentah terbesar keempat di dunia, mendesak Arab Saudi dan negara-negara penghasil minyak lainnya untuk meningkatkan pasokan guna menstabilkan pasar minyak global yang mungkin terguncang akibat konflik tersebut.

Persediaan minyak mentah dan bahan bakar AS turun minggu lalu karena meningkatnya permintaan solar dan minyak pemanas, menurut data dari Energy Information Administration (EIA). Stok bahan bakar sulingan turun 3,2 juta barel dalam sepekan hingga 13 Oktober menjadi 113,8 juta barel, data EIA menunjukkan.

Persediaan minyak mentah turun 4,5 juta barel menjadi 419,7 juta barel, sementara bensin turun 2,4 juta barel menjadi 223,3 juta barel.

