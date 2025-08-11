Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Telkom Bakal Pangkas Anak Usaha, Cek Rekomendasi Terbaru Saham TLKM

Telkom akan memangkas anak usaha dari 60 menjadi 22 perusahaan hingga 2027. Saham TLKM direkomendasikan beli oleh mayoritas analis.
Hendri T. Asworo, Ana Noviani
Hendri T. Asworo & Ana Noviani - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 19:05
Share
Investor mencari informasi pergerakan harga saham di Jakarta, Senin (16/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Investor mencari informasi pergerakan harga saham di Jakarta, Senin (16/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas analis masih merekomendasikan beli terhadap saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) di tengah rencana perseroan untuk melaksanakan konsolidasi anak usaha.

Seperti diberitakan Bisnis, Telkom akan melakukan konsolidasi anak usaha dengan fokus pada tiga lini bisnis utama. BPI Danantara pun meminta jumlah anak usaha dipangkas menjadi 22 dari saat ini sekitar 60 perusahaan.

Menurut Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Telkom Angelo Syailendra, TLKM saat ini memiliki sekitar 60 anak usaha, sebanyak 49 perusahaan berstatus sebagai pemegang saham pengendali langsung, sedangkan sisanya bukan pengendali.

“Sebanyak 49 perusahaan kami punya control subsidiary, sebanyak enam kita mayoritas tapi bukan pengendali dan lima perusahaan itu kami minoritas,” ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Senin (11/8/2025).

Dia mencontohkan, Telkom ternyata memiliki saham di PT Pefindo Biro Kredit, meskipun sebagai pemegang saham minoritas.

“Ternyata ternyata kami punya saham 6% di Pefindo, kayak gitu ada lima perusahaan,” ungkapnya.

Baca Juga : Perbandingan ARPU Telkomsel dan Indosat Semester I/2025

Oleh sebab itu, paparnya, dalam 2-3 tahun ke depan jumlah anak usaha akan dipangkas hingga menjadi sekitar 22 perusahaan. Hal tersebut, sambungnya, sesuai dengan arahan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang ingin perampingan usaha.

Telkom menargetkan perampingan anak usaha tersebut tuntas paling lambat akhir 2027.

“Sekarang ini sedang berjalan, harapannya bakal finish di akhir 2027,” kata Angelo.

Di lantai bursa, saham TLKM menguat 10,33% year-to-date ke posisi Rp2.990 pada Senin (11/8/2025) dari level Rp2.710 pada akhir 2024. Mayoritas analis yang mengulas saham TLKM tercatat masih merekomendasikan saham emiten telekomunikasi pelat merah itu.

Telkom Indonesia (Persero) Tbk. - TradingView

Berdasarkan data Bloomberg, 29 dari 41 analis menyematkan rekomendasi beli terhadap TLKM dan 12 analis merekomendasikan hold. Target harga saham TLKM berdasarkan konsensus analis ada di level Rp3.268 per saham.

Terbaru, analis CLSA Norman Choong merekomendasikan akumulasi terhadap saham TLKM dengan target harga Rp3.600 per saham. Selain itu, peringkat beli untuk saham TLKM juga direkomendasikan oleh analis BNI Sekuritas Aurellia Setiabudi dengan target harga Rp3.400 dan analis Yuanta Investment Sekuritas Chandra Pasaribu dengan target harga Rp3.720 per saham.

Sementara itu, analis UOB Kay Hian Sekuritas Paula Ruth menyematkan peringkat hold dengan target harga Rp2.900 dan analis RHB Research Wendy Chandra merekomendasikan netral untuk saham TLKM dengan target harga Rp3.280 per saham.

Dalam risetnya, analis Panin Sekuritas menurunkan peringkat untuk saham TLKM menjadi hold dari sebelumnya beli dengan target harga tetap di level Rp3.000 seiring dengan telah tercapainya target harga.

Baca Juga : Danantara Minta Telkom Pangkas Anak Usaha, dari 60 jadi 22 Perusahaan

Meski demikian, Panin Sekuritas menyoroti beberapa hal yang perlu dipertimbangkan bagi investor yang berminat mengoleksi TLKM. Dua di antaranya yaitu kinerja Telkom yang masih tertekan secara operasional pada 2025 dan average revenue per user (ARPU) yang masih turun.

"Perkembangan FMC belum begitu terlihat signifikan kontribusinya terhadap pertumbuhan kinerja perseroan, per 6M25 penetrasinya masih stabil di 55%," tulisnya dalam riset, dikutip Senin (11/8/2025).

Dalam jangka panjang, lanjut Panin Sekuritas, Telkom didorog oleh prospek pertumbuhan pendapatan pusat data.

"Posisi neraca yang lebih sehat dari peers dapat mendorong perseroan dapat mengembangkan bisnis khususnya pada keikutsertaan perseroan dalam lelang frekuensi."

Senada, analis JP Morgan Sekuritas juga menyematkan peringkat netral untuk TLKM dengan target harga yang direvisi menjadi Rp3.000 per saham.

"Telkom mempertahankan panduan capex sebesar 17%-19% dari penjualan pada 2025," tulisnya.

Dalam riset tersebut, JP Morgan Sekuritas juga memperkirakan Telkom dapat membukukan nilai aset tetap sekitar Rp100 triliun hingga Rp150 triliun dari upaya membuka aset infrastruktur digital perseroan. Aset tersebut a.l. menara, fiber optic, data center, fiber to the home, hingga kabel bawah laut, dan satelit.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hendri T. Asworo & Ana Noviani
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Cepat BlackRock di Sido Muncul (SIDO)
Premium
13 menit yang lalu

Manuver Cepat BlackRock di Sido Muncul (SIDO)

Petrosea (PTRO) Strengthens Position with New Growth Opportunities
Premium
43 menit yang lalu

Petrosea (PTRO) Strengthens Position with New Growth Opportunities

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Danantara Minta Telkom Pangkas Anak Usaha, dari 60 jadi 22 Perusahaan

Danantara Minta Telkom Pangkas Anak Usaha, dari 60 jadi 22 Perusahaan

Perbandingan ARPU Telkomsel dan Indosat Semester I/2025

Perbandingan ARPU Telkomsel dan Indosat Semester I/2025

Telkom Indonesia (TLKM) Misses Estimates with Weaker H1 2025 Performance

Telkom Indonesia (TLKM) Misses Estimates with Weaker H1 2025 Performance

Telkom (TLKM) Beri Penjelasan Soal Kasus MDI Ventures dengan Pinjol TaniHub

Telkom (TLKM) Beri Penjelasan Soal Kasus MDI Ventures dengan Pinjol TaniHub

Indeks IDX Consumer Cyclical Mulai Bergeliat, Daya Beli Masyarakat Tetap jadi Momok

Indeks IDX Consumer Cyclical Mulai Bergeliat, Daya Beli Masyarakat Tetap jadi Momok

Mengandalkan Motor Saham IPO Tambah Gas IHSG Tembus 8.000

Mengandalkan Motor Saham IPO Tambah Gas IHSG Tembus 8.000

Profil Dirut Agrinas Joao Angelo Mota yang Mundur Usai 6 Bulan Menjabat

Profil Dirut Agrinas Joao Angelo Mota yang Mundur Usai 6 Bulan Menjabat

Dirut Agrinas Pangan Mundur Meski Baru 6 Bulan Menjabat, Ada Apa?

Dirut Agrinas Pangan Mundur Meski Baru 6 Bulan Menjabat, Ada Apa?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

PREMIUM WRAP-UP: Emiten Hashim Djojohadikusumo,Suksesi Grup Djarum, hingga Saham SSIA
Bursa & Saham
13 menit yang lalu

PREMIUM WRAP-UP: Emiten Hashim Djojohadikusumo,Suksesi Grup Djarum, hingga Saham SSIA

Festival Astra 2025 Rayakan Kolaborasi Lintas Komunitas
Korporasi
21 menit yang lalu

Festival Astra 2025 Rayakan Kolaborasi Lintas Komunitas

Indeks IDX Consumer Cyclical Mulai Bergeliat, Daya Beli Masyarakat Tetap jadi Momok
Rekomendasi
37 menit yang lalu

Indeks IDX Consumer Cyclical Mulai Bergeliat, Daya Beli Masyarakat Tetap jadi Momok

Cakra Buana Resources (CBR) Siapkan Dana Rp1,62 Triliun untuk Beli Kapal Baru
Korporasi
44 menit yang lalu

Cakra Buana Resources (CBR) Siapkan Dana Rp1,62 Triliun untuk Beli Kapal Baru

Dirut Undur Diri, Danantara Pastikan Operasional Agrinas Pangan Tetap Normal
Korporasi
46 menit yang lalu

Dirut Undur Diri, Danantara Pastikan Operasional Agrinas Pangan Tetap Normal

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

3

Prospek Saham yang Masuk MSCI Sebelum Efektif di Akhir Agustus 2025

4

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

5

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (11/8) Diperkirakan Bergerak Direntang Sempit

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Pasar Kreatif Bandung 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

3

Prospek Saham yang Masuk MSCI Sebelum Efektif di Akhir Agustus 2025

4

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

5

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (11/8) Diperkirakan Bergerak Direntang Sempit