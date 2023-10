Blackrock dan Fund Manager yang Menadah Jatuhnya Saham GOTO

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Harga saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) yang terus mengalami tekanan jual hingga menyentuh level terendahnya di Rp54 per saham dimanfaatkan oleh Blackrock.

Pelemahan saham GOTO dalam sepekan terakhir sejak aksi jual William Tanuwijaya mencuat, dimanfaatkan oleh pemegang dana jumbo. Salah satunya adalah BlackRock yang memborong saham GOTO sebanyak 1,07 miliar akhir pekan.

Setelah aksi tersebut, BlackRock menggenggam 22,36 miliar saham GOTO atau setara dengan 1,94%. Jumlah itu naik signifikan dibandingkan dengan akhir tahun lalu pada kisaran 155,69 juta.

State Street Corp pun mengambil langkah serupa dengan BlackRock dengan membeli 762,87 juta saham GOTO. Dengan begitu, State Street Corp saat ini memiliki 1,99 miliar saham GOTO. Adapun UBS AG juga mengambil bagian dengan mengakumuluasi 133,09 juta saham pada pekan lalu.

Sementara itu, Tim Riset Mandiri Sekuritas menyebutkan penurunan harga saham saat ini tidak jelan dengan dengan potensi fundamental perseroan.

“Kami tidak melihat ada kekhwatiran terkait fundamental perseroan. Kami juga menilai bahwa terlalu dini menyimpulkan bahwa TikTok Shop bakal masuk lagi ke Indonesia dengan langkah yang lebih agresif, dibandingkan dengan sebelumnya,” yang ditulis oleh Andrian Joezer dan Jennifer Audrey Harjono dari Mandiri Sekuritas, Senin (16/10/2023).

Keduanya menyebutkan data kustodian menampilan data bahwa pemegang saham GOTO di atas 5 persen juga tidak mengalami perubahan hingga kini. Pasalnya, Taobao dan Softbank (SVF) tetap mempertahankan porsi dengan kepemilikan masing-masing 8,72% dan 7,62% saham GOTO.

Adrian juga menyoroti langkah William Tanujaya melepas sebagian sahamnya bukan terkait dengan fundamental GOTO. William menjual sebagian kecil saham miliknya atas alasan bersifat pribadi.

Sementara itu, Analis Sinarmas Sekuritas Michael Filbery menyebutkan aksi Blackrock adalah hal yang wajar. Pasalnya harga saham GOTO sudah turun jauh sehingga valuasi sudah relatif murah, sehingga wajar bila pemegang dana jumbo memanfaatkan pelemahan.

Berdasarkan data perdagangan dalam sepekan terakhir, investor asing telah melepas GOTO sebanyak Rp165 miliar. Michael melihat memang banyak yang melakukan panic selling, namun ada juga yang menambah kepemilikan seperti BlackRock.

"Akhir-akhir ini memang banyak surprise di pasar. Mulai dari tensi geopolitik yang meningkat di kawasan Timur Tengah hingga harga minyak naik. Kemudian downside risk lainnya adalah tren kenaikan 10-year US treasury note yg naik sekitar 4% ke 4.8% Sejak july 2023, posisi tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Sehingga ada kecenderungan investor mengurangi posisi pada growth stock,” ungkapnya.

Dia mengakui bila saat ini tekanan jual bagi saham GOTO memang sedang besar. Akan tetapi, koreksi harga membuat valuasi saham menjadi murah dan peluang rebound menjadi terbuka.

Berdasarkan data dari Bloomberg Terminal, dari 35 analis, sebanyak 25 analis atau 71,4% analis merekomendasikan buy untuk saham GOTO. Beberapa analis yang merekomendasikan buy tersebut datang dari Indo Premier Sekuritas dengan target price Rp125 per saham, BRI Danareksa Sekuritas dengan TP Rp150 per saham, Mandiri Sekuritas dengan TP Rp130 per saham, dan BNI Sekuritas dengan TP Rp130 per saham.

Kemudian, sebanyak 7 analis merekomendasikan hold. Rekomendasi hold ini datang dari Morgan Stanley dengan target Rp121 per saham, dan Bernstein dengan TP Rp115.

Selanjutnya yakni rekomendasi sell datang dari tiga analis. Macquarie memberikan rekomendasi sell dengan target harga Rp84 per saham, dan Morningstar dengan TP Rp75 per saham.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News