Saham CPIN, ARCI & AUTO Dijagokan Analis kala IHSG Berisiko Landai

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi akan lanjut melemah hari ini, Senin (16/10/2023), setelah ditutup melemah di level 6.926 pada akhir pekan kemarin. Analis merekomendasikan saham CPIN, GOTO hingga AUTO pada perdagangan hari ini.

Tim Analis Bahana Sekuritas mengatakan pada perdagangan akhir pekan lalu, Jumat, (13/10/2023), IHSG melemah 0,12% ke 6.926,78 seiring pelemahan bursa regional Asia. Investor asing mencatat net buy Rp149 miliar.

"Diperkirakan hari ini IHSG berpotensi melemah dengan range 6.850-7.050, sektoral yang dapat diperhatikan yakni energi, poultry, teknologi, metal mining, dan otomotif," ujar Tim Analis Bahana Sekuritas dalam riset pada Senin, (16/10/2023).

Pada perdagangan Jumat (13/10) pekan lalu, Bursa Wallstreet ditutup beragam di tengah kekhawatiran kenaikan suku bunga AS kembali membayangi pergerakan pasar setelah data Indeks Harga Konsumen (CPI) AS tumbuh di atas ekspektasi.

Sementara itu, Bursa saham Asia ditutup mayoritas melemah setelah rilis data CPI AS yang diatas konsensus membuat The Fed berpotensi kembali menaikan suku bunga AS.

Di lain sisi, harga minyak mentah ditutup menguat tajam setelah AS mengancam sanksi bagi eksportir minyak Rusia yang menjual minyak di atas harga US$60 per barel. Selain itu ketegangan di Timur Tengah antara Israel dan Hamas dikhawatirkan akan turut mengganggu pasokan minyak dunia.

Berikut 5 Rekomendasi Saham Bahana Sekuritas Hari Ini:

CPIN (ACCUMULATIVE BUY)

-Closing Price: Rp5.200, Target Price: Rp6.000, Potential upside 15,38%

-Saham CPIN terbentuk throwback berpotensi terjadi penguatan

-Area beli terbaik pada range Rp5.100-Rp5.250

-Stoploss jika tutup di bawah level Rp5.000

DEWA (BUY)

-Closing Price: Rp80, Target Price: Rp95, Potential upside 18,75%

-Saham DEWA terbentuk two white soldiers berpotensi melanjutkan penguatan

-Area beli terbaik pada range Rp80-Rp85

-Stoploss jika parkir di bawah level Rp77

ARCI (HOLD)

-Closing Price: Rp360, Target Price: Rp436, Potential upside 21,11%

-Saham ARCI terbentuk rounding bottom berpotensi melanjutkan penguatan

-Area beli terbaik pada range Rp350-Rp380

Stoploss jika tutup di bawah level Rp340

GOTO (BUY)

-Closing Price: Rp67, Target Price: Rp82, Potential upside 22,39%

-Saham GOTO berada di bottoming area berpotensi terjadi penguatan

-Area beli terbaik pada range Rp67-Rp70

-Stoploss jika tutup di bawah level Rp65

AUTO (HOLD)

-Closing Price: Rp3.040, Target Price: Rp3.630, Potential upside 19,41%

-Saham AUTO dalam fase riding berpotensi melanjutkan penguatan

-Area beli terbaik pada range Rp2.900-Rp3.100

-Stoploss jika parkir di bawah level Rp2.780

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

