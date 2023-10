Jual Saham GOTO, Instagram William Tanuwijaya Dibanjiri Kritik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Akun Instagram milik Komisaris PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) William Tanuwijaya dibanjiri komentar warganet setelah melakukan penjualan sebanyak 332,2 juta saham Seri A GOTO.

Dari pantauan Bisnis, William Tanuwijaya dalam akun instagramnya @liamtanu terakhir kali memperbarui foto instagramnya saat GOTO melakukan pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 11 April 2022. Sebanyak 21 komentar baru dari warganet selama 24 jam terakhir memenuhi laman instagram milik William Tanuwijaya.

Sebagian besar komentar baru tersebut membahas aksi jual saham GOTO yang dilakukan William Tanuwijaya.

Salah satu warganet bahkan memberikan komentar mengenai aksi jual saham GOTO oleh William Tanuwijaya hingga tiga kali dalam postingan tersebut. Menurut warganet, William Tanuwijaya berhasil melakukan exit strategy melalui IPO GOTO.

Warganet lainnya menyebutkan jika saham GOTO merupakan saham LQ45 di harga Rp50.

Sebagai informasi, William hingga saat ini masih menggenggam sebanyak 20,64 miliar saham GOTO, yang terdiri dari 12,58 miliar saham Seri B dan 8,06 miliar saham Seri A. Saham Seri A milik William berkurang dari sebelumnya 8,39 miliar saham.

William pada Jumat (13/10/2023) menyampaikan telah melakukan penjualan saham ini pada harga penjualan rata-rata Rp78,89 per saham. Penjualan saham ini dilakukan William pada tanggal 9-13 Oktober 2023.

Dengan demikian, William mendapatkan cuan sebesar Rp26 miliar dari penjualan saham ini.

"Tujuan dari transaksi adalah untuk kebutuhan penting untuk pribadi," kata William, Jumat (13/10/2023).

Sebagai informasi, saham GOTO kembali ditutup melemah 8,22% ke level Rp67 per saham. Artinya, saham GOTO telah mengalami pelemahan selama sepekan berturut-turut sebesar 20,24 persen.

Level harga penutupan ini merupakan level harga penutupan terendah saham GOTO sepanjang masa.

Saham GOTO sempat menyentuh level all time low pada harga Rp66 per saham pada Jumat kemarin (13/10/2023). Saham GOTO diperdagangkan pada rentang Rp66-Rp75 per saham pada penutupan perdagangan Jumat (14/10/2023).

