Medco (MEDC) Catat Pendapatan Naik, Laba Turun Semester I/2023

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten pertambangan dan energi, PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) mencatatkan pertumbuhan pendapatan pada semester I/2023. Namun, laba perseroan menurun karena kenaikan beban pokok.

Medco melaporkan pendapatan senilai US$1,11 miliar atau setara Rp16,65 triliun (estimasi kurs Rp14.925,37 per dolar AS) pada semester I/2023. Pendapatan MEDC naik 0,68 persen dari US$1,10 miliar pada semester I/2022.

Pendapatan pada semester I/2023 berasal dari kontrak penjualan minyak dan gas bumi US$941,99 juta, kontrak konstruksi US$106,26 juta, kontrak penjualan listrik US$24,22 juta, kontrak operasi dan jasa pelayanan US$12,72 juta, kontrak penjualan jasa lainnya US$8,91 juta, sewa dan pendapatan bunga U$22,09 juta.

Sementara itu, beban pokok MEDC membengkak menjadi US$646,17 juta per Juni 2023 dari US$488,15 juta per Juni 2022. Laba kotor pun turun menjadi US$470,03 juta dari sebelumnya US$620,46 juta.

Medco membukukan laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk US$119,46 juta atau setar Rp1,78 triliun pada semester I/2023. Laba bersih Medco turun 60,58 persen dari US$303,05 juta pada semester I/2022.

"Hasil semester pertama lebih rendah dari tahun sebelumnya karena kontribusi yang lebih rendah dari PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) serta harga realisasi minyak & gas yang lebih rendah, sebagian diimbangi oleh volume minyak dan gas yang lebih tinggi," papar CEO Medco Roberto Lorato dalam keterangan resmi, Selasa (3/10/2023).

Porsi laba bersih Medco Energi dari AMMN sebesar US$27 juta, turun sebesar US$103 juta dibandingkan semester pertama 2022. Hal ini akibat penundaan penjualan tembaga dan emas selama empat bulan dikarenakan perolehan izin ekspor yang tertunda. AMMN terus beroperasi selama menunggu perizinan dan memulai kembali ekspor pada bulan Juli.

Produksi minyak dan gas mencapai 162 juta barel ekuivalen minyak per hari (mboepd), naik 6 persen dari semester I/2022. Namun, harga rata-rata minyak dan gas masing-masing adalah US$75,2 per barel dan US$7,2/mmbtu, turun sebesar US$29,1 per barel dibandingkan dengan 2022 sebesar US$104,4 per barel.

Belanja modal sebesar US$127 juta, sebagian besar digunakan untuk proyek pengembangan Natuna, Corridor dan Ijen. Kas dan setara kas sebesar US$604 juta dengan utang bersih sebesar US$2,5 milliar dan rasio utang bersih terhadap EBITDA1 1,8 kali.

MedcoEnergi mendistribusikan dividen tahun 2022 sebesar Rp39 per saham dan sesuai jadwal untuk pelunasan utang akuisisi Corridor sebesar US$850 juta pada kuartal I/2024.

IPO AMMN

Hilmi Panigoro, Direktur Utama Medco mengatakan perusahaan mencatatkan kinerja operasional yang kuat, pemberian izin impor listrik bersyarat proyek pembangkit listrik tenaga surya 600MW dari pemerintah Singapura, dan IPO AMMN yang sukses.

"Medco Energi dapat terus memberikan nilai dan manfaat jangka panjang kepada pemegang saham serta berkontribusi terhadap upaya transisi energi di tanah air," imbuhnya.

Saat IPO, AMMN menetapkan harga Rp1.695 per saham dan melepas 6,33 miliar saham. Oleh karena itu, AMMN meraih dana IPO Rp10,73 triliun, menjadi IPO terbesar pada 2023. AMMN tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 Juli 2023.

Setelah IPO, kapitalisasi pasar AMMN adalah sekitar US$26 miliar (Rp390 triliun), dengan kepemilikan Medco Energi sekitar 21 persen saham.

Produksi dilanjutkan lebih cepat dari ekspektasi setelah hujan berkepanjangan dan AMMN berharap dapat mencapai atau melampaui panduan produksi tahun 2023. Pembangunan smelter berjalan sesuai jadwal dengan target penyelesaian di atas 70 persen pada Desember 2023.

