Harga Emas Antam dan UBS di Pegadaian Kompak Naik, Termurah Rp563.000

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas Antam dan UBS di Pegadaian terpantau kompak mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini, Rabu, (20/9/2023) menjelang pengumuman suku bunga The Fed atau Fed Fund Rate (FFR).

Sebagai pengingat, hari ini Bank Sentral AS Federal Reserve (The Fed) akan umumkan suku bunga, melalui rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang digelar pada 19-20 September 2023. Sejumlah analis memperkirakan The Fed masih akan menahan suku bunganya di level saat ini yaitu kisaran 5,25 persen - 5,5 persen.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, emas cetakan UBS ukuran 0,5 gram dihargai Rp563.000 atau naik Rp2.000 dibandingkan dengan harga kemarin, Selasa, (19/9/2023). Sedangkan emas Antam dengan ukuran sama 0,5 gram dipatok seharga Rp606.000 atau naik Rp3.000 dengan harga hari sebelumnya.

Kemudian, Pegadaian juga menawarkan cetakan emas Antam dan UBS dalam ukuran 1 gram. Untuk emas Antam dibanderol seharga Rp1.109.000, naik Rp7.000 dibandingkan harga kemarin. Sedangkan emas cetakan UBS berukuran sama dihargai sebesar Rp1.055.000, naik Rp4.000 dari harga sebelumnya.

Lebih lanjut, kenaikan harga juga dialami oleh emas Antam ukuran 5 gram yakni dibanderol Rp5.310.000 atau naik Rp71.000. Sementara emas cetakan UBS dengan ukuran sama dipatok seharga Rp5.173.000 atau naik Rp24.000 dari harga kemarin.

Untuk memborong emas Antam berukuran 10 gram pada hari ini, investor perlu merogoh kocek sebesar Rp10.563.000. Sementara harga emas UBS ukuran yang sama dibanderol Rp10.290.000.

Emas batangan berukuran 50 gram, Pegadaian mematok harga sebesar Rp52.475.000 untuk cetakan Antam. Sedangkan cetakan UBS ukuran sama dihargai Rp51.243.000.

Pegadaian juga menjual emas dalam ukuran 100 gram, untuk cetakan Antam dibanderol Rp104.870.000 sedangkan cetakan UBS dihargai Rp102.444.000.

Adapun, untuk emas batangan Antam berukuran 500 gram dipatok dengan harga Rp523.591.000. Sementara emas cetakan UBS dengan ukuran sama dibanderol seharga Rp511.465.000.

Ukuran terbesar yang ditawarkan Pegadaian adalah emas cetakan Antam berukuran 1.000 gram yang dibanderol seharga Rp1.047.140.000. Sedangkan emas cetakan UBS ukuran 1.000 gram belum tersedia.

Berikut Harga Emas Pegadaian Hari Ini, Rabu, (20/9/2023):

Berat (gram) Antam UBS 0,5 gram Rp 606.000 Rp 563.000 1 gram Rp 1.109.000 Rp 1.055.000 2 gram Rp 2.155.000 Rp 2.094.000 3 gram Rp 3.207.000 - 5 gram Rp 5.310.000 Rp 5.173.000 10 gram Rp 10.563.000 Rp 10.290.000 25 gram Rp 26.278.000 Rp 26.675.000 50 gram Rp 52.475.000 Rp 51.243.000 100 gram Rp 104.870.000 Rp102.444.000 250 gram Rp261.903.000 Rp256.034.000 500 gram Rp 523.591.000 Rp511.465.000 1.000 gram Rp 1.047.140.000

