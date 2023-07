Laba Produsen Bir Bintang (MLBI) Naik 16,1 Persen Jadi Rp457 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen bir Bintang PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) mencatatkan pertumbuhan laba dan penjualan bersih sepanjang semester I/2023. Laba bersih MLBI selama Januari—Juni 2023 naik 16,10 persen dari Rp394,25 miliar menjadi Rp457,73 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan, Rabu (26/7/2023), Kenaikan laba ini ditopang oleh pertumbuhan penjualan semester I/2023 yang mencapai 13,17 persen year-on-year (YoY) dari Rp1,32 triliun menjadi Rp1,50 triliun.

Penjualan produk alkohol sebagai kontributor utama menyumbang Rp1,30 triliun atau tumbuh 15,15 persen YoY, sementara penjualan produk nonalkohol turun 0,51 persen menjadi Rp192,83 miliar.

Dari sisi geografis, pertumbuhan dari pasar domestik mencapai 13,03 persen YoY menjadi Rp1,49 triliun dibandingkan dengan Rp1,32 triliun pada semester I/2022. Adapun penjualan ekspor naik hingga 101,02 persen menjadi Rp3,14 miliar.

Pertumbuhan laba MLBI dicatatkan di tengah kenaikan beban pokok penjualan. Selama semester I/2023, beban pokok penjualan mencapai Rp599,25 miliar. Angka itu lebih tinggi 12,29 persen daripada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp533,68 miliar.

Hingga akhir Juni 2023, total liabilitas MLBI turun menjadi Rp2,09 triliun dari sebelumnya Rp2,30 triliun pada akhir 2022. Penurunan terutama disebabkan oleh berkurangnya utang usaha ke pihak ketiga dan biaya yang masih harus dibayar.

Sementara itu, jumlah aset MLBI tercatat turun menjadi Rp3,10 triliun per 30 Juni 2023 dari sebelumnya Rp3,37 triliun pada akhir 2022. Penurunan aset terutama disebabkan oleh berkurangnya kas dan arus kas dari Rp842,329 per 31 Desember 2022 menjadi Rp377,45 miliar per 30 Juni 2023.

