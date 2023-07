Wall Street Ditutup Melejit Tersengat Reli Saham Bank

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa saham Amerika Serikat (AS) di Wall Street, New York parkir di zona hijau pada penutupan perdagangan Selasa (18/7/2023) waktu setempat lantaran reli saham bank berkat laporan laba Bank of America Corp. dan Morgan Stanley yang kuat.

Berdasarkan data Bloomberg, Rabu (19/7/2023), indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik 1,06 persen atau 366,58 poin ke 34.951,93, S&P 500 menguat 0,71 persen atau 32,19 poin ke 4.554,98, dan Nasdaq menanjak 0,76 persen atau 108,69 poin ke 14.353,64.

Bank of America mencatatkan keuntungan mengejutkan dari bisnis intinya di Wall Street. Eksekutif Morgan Stanley menunjukkan prospek yang lebih baik. Sementara itu, di sektor teknologi Microsoft Corp. menetapkan harga mahal untuk produk kecerdasan buatan (AI) yang baru.

Adapun imbal hasil obligasi pemerintah AS memangkas kerugian sebelumnya karena data ekonomi yang mengecewakan. Angka produksi industri dan penjualan ritel meleset dari perkiraan, dan para pelaku sekarang sepenuhnya memperkirakan kenaikan seperempat poin pada pertemuan Federal Reserve minggu depan.

Tanda-tanda melambatnya inflasi dan gambaran ekonomi yang membaik telah membuat para investor memutar kembali taruhan tentang seberapa tinggi suku bunga acuan AS akan pergi. Namun, prakiraan triwulanan dari pembuat kebijakan telah menunjukkan ekspektasi rata-rata dari dua kenaikan seperempat poin lagi tahun ini untuk membawa tingkat inflasi sejalan dengan target Fed.

“Gambaran konsumen saat ini agak kabur. Tampaknya kelebihan tabungan mendukung aktivitas ritel dalam beberapa bulan terakhir, tetapi konsumen dengan cepat menghabiskan kelebihan cadangan tersebut dan mulai menggunakan kredit untuk mendukung kebiasaan berbelanja,” kata Jeffrey Roach, kepala ekonom di LPL Financial.

Komentarnya senada dengan Rubeela Farooqi, kepala ekonom AS di High Frequency Economics, yang mengatakan konsumen terus menghadapi kendala dari biaya pinjaman yang lebih tinggi dan kenaikan harga.

"Namun, pasar tenaga kerja yang masih kuat, pendapatan nyata yang positif dan pelonggaran tekanan harga secara bertahap tampaknya mendukung konsumsi untuk saat ini,” jelasnya.

Di Eropa, saham dan obligasi juga melejit setelah anggota dewan ECB Klaas Knot mengatakan pengetatan moneter di luar pertemuan Bank Sentral Eropa minggu depan sama sekali tidak dijamin. Hal ini menunjukkan pejabat dapat segera menghentikan kampanye kenaikan suku bunga mereka.

Stoxx Europe 600 naik 0,6 persen sementara imbal hasil surat utang Jerman tenor 10 tahun turun hampir 10 basis poin menjadi 2,4 persen, menyentuh level terendah sekitar dua minggu.

“Investor memberi harapan: berharap suku bunga AS akan turun lebih cepat dan berharap China akan meluncurkan paket stimulus untuk meningkatkan konsumsi,” kata Gilles Guibout, manajer portofolio di Axa Investment Managers di Paris.

Kartu liarnya adalah China, di mana pemulihan yang tersendat menyebabkan keresahan di kalangan investor mengingat efek lanjutan dari perlambatan mesin pertumbuhan dunia tersebut. Pasar saham di Cina daratan dan Hong Kong jatuh pada perdagangan Selasa.

