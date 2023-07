Daftar 7 Emiten Cum Dividen Hari ini, Ada Perusahaan Grup Salim ICBP & INDF

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 7 emiten menetapkan tanggal cum dividen hari ini, Kamis (6/7/2023). Dari deretan emiten tersebut, ada perusahaan Grup Salim yakni ICBP dan INDF. Simak besaran dividen dan kinerja sahamnya di bawah ini.

Mengutip data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) ada tujuh emiten yang menetapkan cum dividen hari ini. Pertama, ada PT Berkah Prima Perkasa Tbk. (BLUE) yang membagikan dividen total tahun buku 2022 senilai Rp13,79 miliar atau setara dengan Rp33 per saham.

BLUE mencatatkan laba bersih senilai Rp14,37 miliar pada 2022 yang diatribusikan kepada entitas induk. Adapun, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya senilai Rp496,98 juta.Pada perdagangan Kamis (6/7/2023) pukul 10.30 WIB, harga saham BLUE terpantau naik 2,69 persen atau 10 poin ke Rp382.

Selanjutnya, emiten Grup Salim PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) akan membagikan dividen jumbo Rp2,19 triliun atau setara dengan Rp188,00 per saham. Pembagian dividen didasarkan pada laba bersih tahun bukua 2022 senilai Rp4,58 triliun yang diatribusikan kepada entitas induk.

Saham ICBP pada jadwal cum date dividen hari ini terpantau turun 0,22 persen atau 25 poin ke Rp11.425 per saham. Sejalan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) juga akan membagikan dividen tahun buku 2022 dengan total senilai Rp2,25 triliun atau Rp257 per saham.

Pada 2022, INDF membukukan laba bersih senilai Rp6,35 triliun. Adapun, pergerakan sahamnya pada hari ini berada di zona hijau, naik 0,67 persen atau 50 poin ke Rp7.475.

Emiten lainnya yang turut membagikan dividen ada PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. (IDPR) yang menebar dividen sebesar Rp2,00 miliar atau setara dengan Rp1 per saham.

IDPR menebar dividen pada tahun buku 2022 meskipun mencatat rugi tahun berjalan Rp1,29 miliar atau menurun hingga 99,1 persen dibanding rugi tahun berjalan di 2021 yang mencapai Rp144,07 miliar.

Sementara itu, rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada 2022 sebesar Rp7,44 miliar atau lebih rendah 94,58 persen dibanding rugi bersih 2021 yang mencapai Rp137,24 miliar.

Saham IDPR sendiri pada hari ini terpantau naik 2 persen atau 3 poin ke Rp153 per saham.

Selanjutnya, PT Panin Sekuritas Tbk (PANS) 2023 akan membagikan dividen sebesar Rp177,85 miliar atau Rp250 per saham. Dividen tersebut bersumber dari laba bersih Perseroan lada 2022 sebesar Rp248,37 miliar. Saham PANS tercatat naik 0,50 persen atau 10 poin ke Rp2.010 per saham pada tanggal cum dividennya.

Kemudian, PT Putra Mandiri Jembar Tbk. (PMJS) akan membagikan dividen sebesar Rp100,41 miliar atau Rp7,30 per saham. PMJS membagikan dividen dari capaian laba bersih pada 2022 senilai Rp278,76 miliar. Adapun, saham PMJS hari ini juga tercatat naik 0,62 persen atau 1 poin ke Rp162 per lembar saham.

Terakhir, PT Soho Global Health Tbk. (SOHO) akan membagikan dividen total senilai Rp149,76 miliar atau Rp118 per saham. Sebelumnya, SOHO juga telah membayarkan dividen interim tahun buku 2022 senilai Rp118 per saham pada 4 November 2022, sehingga total nilai dividen untuk tahun buku 2022 senilai Rp299,52 miliar atau Rp236 per saham.

Pembagian dividen SOHO bersumber dari laba bersih Perseroan sampai debhan akhir 2022 sebesar Rp356,72 miliar. Adapun, saham SOHO stagnan di posisi Rp4.980.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News