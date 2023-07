Ajaib Rekomendasi Saham JSMR, EXCL, ESSA, IHSG Berpeluang ke 6.700

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) berpeluang bergerak di rentang 6.650-6.700 pada hari ini, Senin (3/7/2023). Ajaib Sekuritas merekomendasikan saham JSMR, ESSA, EXCL.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih menyampaikan pada perdagangan Selasa (27/6/2023) IHSG ditutup turun tipis -0,04% atau -2,79 poin di level 6.661,88.

"IHSG hari ini diprediksi bergerak mixed dalam range 6.650–6.700," jelasnya dalam publikasi riset,

Dari dalam negeri, Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto langkah pemerintah untuk mengubah status pandemi menjadi endemi diyakini akan berdampak positif ke perekonomian nasional.

Apalagi, pada tahun ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3%. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengatakan, setelah pencabutan status pandemi Covid-19 dan berubah menjadi endemi program-program yang sudah ada saat pandemi akan dimasukan menjadi program rutin.

Khususnya program yang terkait kesehatan seperti vaksinasi dari sisi pandemi, treatment terhadap orang yang terkena infeksi ini sekarang sudah dimasukan dalam skema normal dalam situasi non pandemi.

Dari mancanegara, indeks perumahan di Amerika Serikat (AS) meningkat menjadi 401,20 poin pada April, dari sebelumnya 398,30 poin pada Maret 2023. Secara tahunan, indeks harga rata-rata rumah keluarga tunggal di AS tumbuh sebesar 3,1% YoY pada April 2023.

Pertumbuhan tersebut lebih lambat dari periode Maret 2023 sebesar 3,7% YoY, sekaligus menjadi yang terlemah sejak Juli 2012. Di sisi lain, Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) di Kawasan Eropa naik menjadi -16,1 pada Juni 2023 dari bulan sebelumnya sebesar-17,4. Kepercayaan konsumen meningkat seiring meredanya tensi geopolitik Rusia dan Ukraina.

Rekomendasi saham-saham pilihan Ajaib Sekuritas

JSMR

Buy : 3.800

TP : 3.920

Stop loss: <3.700

JSMR berpotensi bullish continuation diatas MA-20 dan MA-5 serta ditopang oleh volume menguat. Stochastic oscillator golden cross di area oversold dan MACD bar histogram melemah terbatas.

JSMR melaporkan 359,11 ribu kendaraan memasuki wilayah Jabodetabek saat momentum cuti bersama Hari Raya Idul Adha 30 Juni-1 Juli 2023. Volume lalu lintas harian tersebut naik 32,58% dibandingkan hari normal.

ESSA

Buy : 580

TP : 600

Stop loss: <550

ESSA berpotensi reversal dari bearish jangka pendek dengan membentuk pola bullish engulfing. Potensi rebound juga terlihat dari indikator stochastic oscillator golden cross di area oversold.

Permintaan ammonia berpotensi menguat seiring dengan industri manufaktur China yang sedikit tumbuh pada Juni 2023. Permintaan domestik juga masih solid yang ditopang tingginya konsumsi masyarakat. Adapun harga gas yang telah kembali normal membuat biaya produksi dapat ditekan, sehingga meningkatkan margin laba.

EXCL

Buy : 1.955

TP : 2.020

Stop loss: <1.920

EXCL berpotensi rebound dari bearish jangka pendek, harga masih tertahan di atas MA-5. Stochastic oscillator bergerak naik dari area oversold dan MACD bar histogram melemah terbatas.

Akuisisi Link Net oleh EXCL dengan strategi bisnis Fixed Mobile Convergence (FMC) pada awal 2022 dapat menopang kinerja EXCL kedepan. Mulai Juli 2023 Kerja sama dalam FMC tersebut, salah satunya Fiber to the Home Network Development and Operation yang ditargetkan dapat mengoperasikan 1 juta homes passed dalam satu tahun ke depan.



Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

