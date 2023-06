Emtek (EMTK) Borong Lagi Saham Omni Hospital (SAME) Total Rp25,6 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA - PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) atau Emtek kembali mengakumulasi saham pengelola rumah sakit Omni, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. (SAME) senilai Rp25,6 miliar dalam sebulan terakhir.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Emtek membeli sebanyak total 72,66 juta saham SAME beberapa kali, yakni pada 26 Mei-31 Mei, 9 Juni, 12-14 Juni, dan 20 dan 21 Juni. Harga yang digunakan untuk melakukan pembelian saham ini pun beragam, dengan terendah di harga Rp297 per saham, dan tertinggi di harga Rp362 per saham.

Rinciannya, sebanyak 1,87 juta saham dibeli pada harga Rp297 saham, 1,1 juta saham diakumulasi pada harga Rp299 per saham, dan 1,71 juta saham pada harga Rp300 per saham.

Lalu 260.000 saham dibeli pada harga Rp297 per saham, 61.600 saham dibeli pada harga Rp294 per saham, dan 2,3 juta saham dibeli pada harga Rp309 per saham.

Kemudian 11,9 juta saham pada harga Rp344 per saham, 50,98 juta saham pada harga Rp362 per saham, 2,01 juta saham pada harga Rp345 per saham, dan 182.600 saham pada harga Rp349 per saham.

Corporate Secretary EMTK Titi Maria Rusli menuturkan pembelian sejumlah 72,66 juta saham ini mewakili sebanyak 0,42 persen dari total saham yang dikeluarkan dan disetor SAME.

"Tujuan dari transaksi ini adalah untuk investasi," kata Titi, Selasa (27/6/2023).

Total pembelian yang dilakukan EMTK untuk saham SAME adalah senilai Rp256,02 miliar. Pembelian ini membuat kepemilikan EMTK di SAME bertambah dari 13,17 miliar, menjadi 13,24 miliar saham atau setara 77,30 persen kepemilikan.

