Borong Terus, Emtek (EMTK) Tambah Muatan Lagi di Emiten Rumah Sakit (SAME)

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten holding PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) menambah 11,99 juta saham di emiten emiten jaringan Rumah Sakit Omni PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. (SAME).

Dalam laporan kepemilikan saham di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), EMTK menambah sebanyak 11,99 juta saham di SAME, yang membuat kepemilikan EMTK bertambah menjadi 13,19 miliar kepemilikan, atau setara 76,99 persen.

Kepemilikan EMTK ini bertambah dari sebelumnya sebesar 13,18 miliar kepemilikan, atau setara 76,92 persen. Akumulasi ini dicatatkan pada 16 Juni 2023 dalam laporan KSEI.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama EMTK Sutanto Hartono menjelaskan belanja modal EMTK akan digunakan salah satunya untuk pengembangan bisnis rumah sakit. Pengembangan bisnis rumah sakit ini mencakup renovasi dan pembelian alat-alat medis.

Anggaran belanja modal EMTK pun bertambah dari tahun lalu, yakni menjadi Rp800-Rp900 miliar, dari Rp650 miliar.

Selain untuk keperluan bisnis rumah sakit, EMTK juga akan menganggarkan belanja modalnya atau capital expenditure (capex) untuk pengembangan bisnis media.

Capex EMTK di bisnis media akan digunakan untuk menggelar infrastruktur, salah satunya untuk pembangunan menara transmisi di Surabaya. Menara transmisi ini diharapkan akan meningkatkan kualitas transmisi menjadi lebih bagus.

"Selain itu nanti ada daerah tambahan yang memang pemerintah mengharuskan kami untuk ekspansi. Kami di dunia broadcast juga ada kamera, LED, dan sebagainya yang memang secara bertahap harus selalu di perbarui," ucap Sutanto.

EMTK memang rutin memborong saham emiten pengelola Rumah Sakit EMC tersebut. Pada bulan lalu EMTK membeli sebanyak 10,28 juta saham SAME, dengan nilai transaksi Rp3,05 miliar.

Corporate Secretary EMTK Titi Maria Rusli mengatakan pihaknya membeli sebanyak 10,28 juta saham, atau yang mewakili 0,06 persen dari total saham disetor dan dikeluarkan SAME. Pembelian ini dilakukan pada rentang 16 Mei hingga 25 Mei 2023.

Rinciannya, sebanyak 774.700 saham dibeli pada 16 Mei 2023 dengan harga Rp290 per saham, 748.800 saham dibeli pada 17 Mei 2023 dengan harga Rp299 per saham, dan 2,21 juta saham dibeli pada 22 Mei 2023 dengan harga Rp295 per saham.

Kemudian 622.400 saham dibeli pada 23 Mei 2023 dengan harga Rp294 per saham, 5,54 juta saham dibeli pada 24 Mei 2023 dengan harga Rp299 per saham, dan 383.800 saham dibeli dengan harga Rp300 pada 25 Mei 2023.

Total dana yang dikeluarkan oleh EMTK untuk membeli 10,28 juta saham tersebut adalah sebesar Rp3,05 miliar.

"Tujuan transaksi ini adalah untuk investasi," tulis Titi, dikutip Minggu (28/5/2023).

