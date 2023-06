Grup United Tractors (UNTR) Cuan Miliaran dari Dividen PTBA

Bisnis.com, JAKARTA - Entitas Grup PT United Tractors Tbk. (UNTR), berpotensi kebagian dividen dari emiten batu bara PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) sekitar Rp49,08 miliar.

PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) akan membagikan seluruh laba bersih 2022 senilai Rp12,56 triliun sebagai dividen kepada pemegang saham.

Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan usulan penggunaan laba bersih PTBA ini merupakan tindak lanjut aspirasi pemegang saham mayoritas PTBA.

"Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2022 yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp12,56 triliun sebagai dividen seluruhnya," kata Arsal dalam RUPS di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Apabila jumlah dividen ini dibagi oleh 11,52 miliar saham yang beredar, maka dividen per saham yang akan didapatkan oleh investor adalah senilai Rp1.090,87 per saham. Dengan harga saham sebesar Rp3.630 per saham, maka dividen yield dari PTBA adalah sebesar 30 persen.

Sebagai informasi, sepanjang 2022 PTBA mencatatkan lonjakan pendapatan dan laba bersih pada 2022 di tengah peningkatan harga batu bara.

PTBA membukukan pendapatan Rp42,64 triliun pada 2022. Nilai itu naik 45,75 persen year-on-year (yoy) dari sebelumnya Rp29,26 triliun pada 2021.

Beban pokok pendapatan PTBA mencapai Rp24,68 triliun dari sebelumnya Rp15,77 triliun. Namun, PTBA berhasil mencatatkan kenaikan laba bruto menjadi Rp17,96 triliun pada 2022 dari sebelumnya Rp13,48 triliun pada 2021.

PTBA meraih laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Rp12,56 triliun. Laba bersih tersebut melonjak 58,9 persen yoy dari sebelumnya Rp7,9 triliun.

PTBA menjadi salah satu emiten yang royal membagikan dividen selama 5 tahun terakhir. Pada tahun buku 2021, PTBA tercatat membagikan dividen sebesar Rp688,51 per saham.

Sebelumnya, pada tahun buku 2017 atau dividen 2018, PTBA memutuskan membagikan dividen dengan rasio pembayaran atau dividend payout ratio (DPR) 75 persen. PTBA memutuskan membagikan dividen tunai dengan total Rp3,35 triliun atau Rp318,52 per saham untuk kinerja tahun buku 2017.

Tahun berikutnya, PTBA kembali menebar dividen setara 75 persen dari laba 2018 atau sebanyak Rp3,76 triliun. Dengan demikian, nilai dividen yang diterima oleh pemegang saham PTBA adalah Rp339,63 per lembar.

Kemudian pada 2020, PTBA menebar dividen kepada pemegang saham sebesar Rp3,65 triliun. Jumlah tersebut merupakan 90 persen dari total laba bersih yang tercatat sebesar Rp4 triliun sepanjang 2019.

Akan tetapi, pada 2021 PTBA hanya membagikan dividen sebesar 35 persen dari total laba bersih yang tercatat sebesar Rp2,4 triliun. Dividen PTBA di 2021 tercatat sebesar Rp835 miliar atau setara Rp74,69 persen.

Sementara itu pada 2022, investor PTBA diguyur dividen PTBA yang berasal dari 100 persen dari laba bersih 2021. Dividen PTBA mencapai Rp7,91 triliun atau setara 686,52 per saham.

Pembagian dividen tersebut didasari oleh pendapatan PTBA yang meningkat 69 persen dari Rp17,32 triliun pada 2020.

Anak usaha PT United Tractors Tbk. (UNTR), PT Pamapersada Nusantara atau PAMA akan menjadi salah satu investor yang menikmati guyuran dividen PTBA ini. PAMA saat ini memiliki sebanyak 45 juta saham PTBA, atau setara 0,39 persen kepemilikan.

Oleh karena itu, PAMA akan mendapatkan dividen dari PTBA sekitar Rp49,08 miliar. PAMA juga merupakan salah satu kontraktor tambang batu bara terbesar di lokasi operasi PTBA.

