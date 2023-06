Galva Technologies (GLVA) Naikkan Jumlah Dividen per Saham hingga 100 Persen

Bisnis.com, JAKARTA – PT Galva Technologies Tbk. (GLVA) memutuskan bakal membagikan dividen sebesar Rp24 miliar pada tahun ini.

Dalam keterbukaan informasi yang dikutip, Jumat (16/6/2023), Corporate Secretary Galva Technologies Maria Fransiska menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) telah menyetujui pembagian dividen tunai yang nilainya meningkat hingga 100 persen dibanding setahun sebelumnya.

Pada tahun ini, GLVA membagikan dividen Rp16 per saham. Adapun pada tahun lalu GLVA membagikan dividen kepada para pemegang saham senilai Rp8 per saham. Lalu pada dua tahun sebelumnya GLVA juga membagikan dividen Rp6 per saham.

Rencananya, dividen tunai untuk Tahun Buku 2022 akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham (DPS) GLVA pada 27 Juni 2023.

Manajemen GLVA membukukan pertumbuhan laba bersih hingga dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini dikontribusi dari unit usaha berbasis solusi. Performa laba bersih GLVA sejalan dengan pertumbuhan penjualan di 2022 yang melesat 33 persen dari tahun sebelumnya.

"Ke depannya, Perseroan terus memantapkan langkah usahanya sebagai Solution Company in Technology. Hal ini tercermin pada kinerja Segmen Solutions Based yang mengalami pertumbuhan penjualan sebesar 43,44 persen di tahun 2022,"

GLVA mengalokasikan anggaran capital expenditure (capex) sebesar 80 persen lebih tinggi dari alokasi capex di 2022. Pasalnya manajemrn berupaya untuk meningkatkan recurring income melalui bisnis model managed services.

Kinerja positif Perseroan juga terlihat dari profitability ratio, dengan kenaikan return on asset (RoA) dan return on equity (RoE) masing-masing menjadi sebesar 8,62 persen dan 26,71 persen. Manajemen mengeklaim capaian itu menunjukkan setiap operasi telah semakin membaik.

Kenaikan RoE yang disertai dengan peningkatan RoA sekaligus mencerminkan bahwa GLVA melakukan improvements secara excellent dalam pengelolaan aset dan modal secara efisien.

