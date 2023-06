Dividen HM Sampoerna (HMSP) Turun 5 Tahun Beruntun, Apa Penyebabnya?

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten rokok entitas Philip Morris International, PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP) memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp6,36 triliun kepada para pemegang sahamnya. Jumlah tersebut menandai penurunan dividen tunai HMSP dalam 5 tahun terakhir.

Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) HMSP pada 9 Juni 2023 menyepakati dividen total sebesar Rp6,36 triliun untuk tahun buku 2022. Besaran dividen total tersebut setara dengan Rp54,7 per saham. Dengan laba per saham HMSP pada tahun buku 2022 sebesar Rp54 per saham, maka rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio/DPR) mencapai 101,3 persen.

“Sampoerna senantiasa berupaya memenuhi komitmennya untuk memastikan imbal hasil yang baik bagi para pemegang saham,” tulis manajemen Sampoerna dalam siaran pers.

Dividen HMSP kali ini lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang mencapai Rp63,3 per saham. Hal ini dipicu oleh penurunan laba yang dilaporkan perusahaan sepanjang 2022.

Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk tercatat turun 11,39 persen menjadi Rp6,32 triliun sepanjang 2022, dibandingkan dengan Rp7,13 triliun pada Januari—Desember 2021.

Koreksi laba tersebut terjadi meskipun emiten di bawah kendali Philip Morris International tersebut mencetak penjualan sebesar Rp111,21 triliun pada 2022 atau naik 12,47 persen dibandingkan dengan 2021 sebesar Rp98,87 triliun.

Namun, meningkatnya kinerja penjualan HMSP diikuti dengan kenaikan beban pokok penjualan sebesar 14,61 persen secara tahunan menjadi Rp94,05 triliun dibandingkan dengan Rp82,06 triliun pada 2021. Beban pokok penjualan ini meningkat utamanya disebabkan oleh beban pita cukai yang naik 14,67 persen dari Rp65,04 triliun pada 2021 menjadi Rp74,59 triliun pada 2021.

Secara historis, dividen HMSP tercatat turun dalam lima tahun terakhir. Pergerakan ini sejalan dengan tren koreksi laba dalam kurun 2018—2022 yang dialami perusahaan akibat beban cukai rokok yang meningkat.

Rasio pembayaran dividen terjadi pada tahun buku 2021 yang dibayarkan pada Juni 2022. Kala itu, HMSP menyetor dividen sebesar Rp63,3 per lembar atau dengan DPR sebesar 103,2 persen.

Sementara itu, DPR terendah terlihat pada tahun buku 2020. Sampoerna hanya mengalokasikan 98,7 persen dari laba bersihnya sebagai dividen, yakni sebesar Rp72,80 per lembarnya.

Berikut riwayat pembayaran dividen HMSP selama tahun buku 2018—2022 :

Tahun Buku DPS (Rp) EPS (Rp) Total Dividen (Rp Miliar) Laba Bersih (Rp Miliar) DPR (%) 2022 54,70 54 6.362 6.324 101,3 2021 63,30 61 7.363 7.137 103,2 2020 72,80 74 8.468 8.581 98,7 2019 119,80 118 13.935 13.722 101,6 2018 117,20 116 13.632 13.538 100,7

Keterangan :

DPS : Dividend per share

EPS : Earning per share

DPR : Dividend payout ratio

