Pergerakan Harga Emas Hari Ini Bisa Melejit, Imbas Sinyal Beragam The Fed

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas hari ini berpeluang menguat dalam jangka pendek lantaran tertopang sentimen meredanya pemulihan ekonomi AS dan sentimen jeda pada kenaikan suku bunga Federal Reserve.

Tim analis Monex Investindo Futures menilai emas mampu menguat tipis pada akhir perdagangan Selasa (6/6/2023) sebesar US$1,53 di level US$1.963,06 per troy ounce karena data sektor jasa AS yang lemah membebani dolar AS. Emas juga terdorong oleh spekulasi bahwa ekonomi terbesar di dunia ini sedang melemah.

“Logam mulia pulih dari posisi terendah lebih dari dua bulan setelah data menunjukkan pada Senin bahwa sektor jasa AS hampir tidak tumbuh pada bulan Mei, mengakhiri bulan-bulan pertumbuhan yang kuat karena pasar tenaga kerja kehabisan tenaga,” tulis analis Monex, Rabu (7/6/2023).

Data tersebut, lanjut analis Monex, mendorong beberapa penurunan dalam dolar AS, membuatnya menjauh dari level tertinggi 11 minggu yang dicapai baru-baru ini. Hal ini menguntungkan sebagian besar pasar logam, terutama aset-aset safe haven seperti emas.

Para trader saat ini terbagi dalam dua sentimen, yakni apakah bank sentral The Fed akan menaikkan atau mempertahankan suku bunga, menyusul sinyal-sinyal yang beragam dalam pergerakan selama seminggu terakhir.

Sementara data inflasi dan pasar tenaga kerja menunjukkan kenaikan yang mengejutkan, beberapa pejabat The Fed meminta bank sentral untuk menghentikan siklus kenaikan suku bunganya dan melihat kembali pengetatan kebijakan moneter selama setahun terakhir.

“Namun, terlepas dari langkah The Fed minggu depan, suku bunga AS secara luas diperkirakan akan tetap lebih tinggi lebih lama tahun ini, sehingga membatasi kenaikan besar dalam harga logam,” jelasnya.

Sebagai catatan, suku bunga yang tinggi mendorong naiknya biaya peluang untuk memegang aset-aset yang tidak memberikan imbal hasil seperti emas.

Simak pergerakan harga emas secara live.