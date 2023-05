Selamat Sempurna (SMSM) Tebar Dividen Rp25 per Saham, Catat Jadwalnya

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten komponen otomotif, PT Selamat Sempurna Tbk. (SMSM) kembali mengguyur pemegang sahamnya dengan dividen final tunai sebesar Rp25 per saham.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), SMSM akan membagikan dividen final tunai untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp25 per saham.

Dividen tunai ini berjumlah total Rp518,04 miliar atau Rp90 per saham yang diperhitungkan dengan dividen interim pertama sebesar Rp15 per saham yang telah dibayarkan pada 31 Mei 2022, lalu dividen interim kedua sebesar 25 per saham yang telah dibayarkan pada 21 September 2022, dan dividen interim ketiga sebesar Rp25 per saham yang sudah dibayarkan pada 23 November 2022.

Sisa dividen sebesar Rp143,96 miliar atau Rp25 setiap saham akan dibagikan sebagai dividen final pada 14 Juni 2023.

Rencananya, cum dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah pada 29 Mei 2023, dan ex dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 30 Mei 2023. Lalu cum dividen di pasar tunai pada 31 Mei 2023, dan ex dividen di pasar tunai pada 5 Juni 2023.

Kemudian daftar pemegang saham yang berhak atas dividen pada 31 Mei 2023, dan tanggal pembayaran dividen akan dilakukan pada 14 Juni 2023.

Sebagai informasi, SMSM membukukan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar Rp848,3 miliar pada tahun 2022.

Sementara itu, Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya milik SMSM adalah sebesar Rp2,62 triliun pada akhir 2022.

