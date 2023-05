Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 15 Mei 2023

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah diprediksi berfluktuasi pada Senin (15/5/2023) di tengah kembalinya penguatan dolar AS. Rupiah hari ini berpotensi bergerak di rentang Rp14.730-Rp14.800 per dolar AS.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menyampaikan rupiah akan dibuka fluktuatif pada perdagangan Senin (15/5/2023) dengan kecenderungan melemah terbatas.

"Rupiah berisiko ditutup melemah di rentang Rp14.730 sampai dengan Rp14.800 per dolar AS," paparnya dalam publikasi riset.

Rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan Jumat (12/3/2023). Rupiah ditutup melemah ke Rp14.750,5 per dolar AS bersama dengan mayoritas mata uang di kawasan Asia lainnya.

Mengutip data Bloomberg pukul 15.00 WIB, rupiah ditutup melemah 0,20 persen atau turun 29 poin. Hal tersebut terjadi di tengah kenaikan indeks dolar AS sebesar 0,08 persen ke 101,95 dari posisi dari posisi pembukaannya 101,90.

Bersama dengan rupiah, sebagian besar mata uang Asia lainnya juga melemah. Penurunan terdalam dialami oleh won Korea Selatan yang anjlok 0,62 persen terhadap dolar AS. Baht Thailand menyusul dengan penurunan 0,31 persen.

Ringgit Malaysia juga terpantau melemah 0,25 persen terhadap greenback. Sementara itu, yuan China menjadi satu-satunya yang menguat dengan kenaikan tipis 0,01 persen.

Ibrahim dalam risetnya menyebutkan penguatan dolar AS disebabkan oleh ketidakpastian atas kebijakan moneter AS setelah sinyal beragam dari data ekonomi yang rilis pekan ini. Dolar terpantau bertahan di level tertinggi dalam 10 hari di tengah berkurangnya perkiraan penurunan suku bunga.

Data perdagangan dan inflasi China yang mengecewakan menunjukkan pemulihan ekonomi yang melambat di ekonomi terbesar di Asia itu. Data tersebut meningkatkan ekspektasi pelonggaran kebijakan lebih lanjut oleh Beijing.

Sementara itu, lonjakan klaim pengangguran AS yang mengejutkan menunjukkan beberapa pendinginan di pasar tenaga kerja. Di sisi lain, inflasi yang kaku untuk April mendorong ekspektasi bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama tahun ini.

Inflasi harga konsumen dan produsen AS sedikit menurun pada bulan April, tetapi tetap jauh di atas kisaran target Fed. Harga Fed Fund berjangka juga menunjukkan bahwa pasar menurunkan ekspektasi untuk setiap pemotongan suku bunga oleh bank sentral tahun ini.

“Tren seperti itu menandakan lebih banyak dukungan untuk dolar, dan kemungkinan akan menekan mata uang Asia karena jarak antara utang berisiko dan berisiko rendah tetap sempit. Sebagian besar bank sentral Asia telah menghentikan siklus kenaikan suku bunga mereka tahun ini, memberikan sedikit dukungan terhadap mata uang regional,” kata Ibrahim, Jumat (12/5/2023).

Meski demikian, industri manufaktur nasional masih menunjukkan performanya sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Pada 2022, sektor industri manufaktur tumbuh positif sebesar 5,01 persen dan memberikan kontribusi tertinggi di antara sektor ekonomi lainnya, yakni sebesar 16,48 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,31 persen.

Tren positif tersebut berlanjut pada 2023. Per kuartal I/2023, industri manufaktur tercatat tumbuh positif sebesar 4,67 persen dan masih menjadi kontributor tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 16,77 persen.

Simak pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada hari ini secara live.