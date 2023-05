IHSG Diprediksi Fluktuatif, Cermati Saham BBTN, MYOR, dan ERAA

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan bergerak fluktuatif pekan depan, dengan adanya berbagai sentimen baik dari eksternal maupun internal.



Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih menyebutkan IHSG dalam sepekan terakhir (8-12 Mei 2023) mengalami koreksi 1,17 persen. Pergerakan IHSG yang terkontraksi dalam sepekan dipengaruhi oleh sentimen eksternal.



Inflasi tahunan Amerika Serikat (AS) pada April 2023 hanya mengalami sedikit penurunan di level 4,9 persen YoY, dari pada bulan sebelumnya sebesar 5 persen YoY. Angka inflasi yang turun tidak terlalu signifikan tercermin dari data tenaga kerja AS pada periode April 2023.



Non-farm payroll kembali meningkat sebesar 253.000, naik dari bulan sebelumnya sebesar 165.000. Adapun, unemployment rate juga masih solid di level 3,4 persen, lebih rendah dari posisi Maret sebesar 3,5 persen.

"Angka inflasi yang cenderung masih tinggi berpotensi memberikan sinyal kenaikan suku bunga yang belum berakhir oleh The Fed, di mana proyeksinya suku bunga saat ini di level 5-5,25 persen seharusnya berpotensi menjadi terminal rate pada 2023," ungkapnya dalam riset, dikutip Minggu (14/5/2023).



Sementara itu, negara mitra dagang terbesar Indonesia lainnya, yaitu China belum terlihat pulih sepenuhnya. Pasalnya angka inflasi kembali tumbuh lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya.



Inflasi tahunan pada April 2023 di level 0,1 persen YoY, sedangkan pada bulan sebelumnya sebesar 0,7 perrsen YoY, sekaligus masih dibawah target Bank Sentral China (PBoC) sebesar 3 persen. Performa tersebut menggambarkan konsumsi domestik masih lemah, sehingga perlu dilakukan kebijakan sebagai booster perekonomian China.



"Rilis data ekonomi global menandakan momentum pelemahan ekonomi. Hal tersebut dapat mempengaruhi sektor industri barang baku dan energi. Permintaan global yang turun akan menurunkan permintaan komoditas, sehingga harganya ikut melandai," imbuhnya.

Kondisi ini juga tercermin dalam performa indeks sektoral, yaitu sektor barang baku dan energi masing masing terkoreksi 3,85 persen dan 1,82 persen secara mingguan (8-12 Mei 2023).



Berlawanan dengan kondisi ekonomi global, perekonomian domestik memperlihatkan momentum yang positif. Kokohnya konsumsi domestik menjadi penopang ditengah ekspor yang cenderung melandai. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada April 2023 tercatat di level 126,1 poin, lebih tinggi dari IKK pada bulan sebelumnya sebesar 123,3 poin.



Tingginya optimisme konsumen sejalan dengan inflasi yang terkendali. Pada April 2023, inflasi tahunan berada di level 4,33 persen YoY lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 4,97 persen YoY.

Adapun secara historis, IKK cenderung menguat saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri. Kondisi tersebut membawa katalis positif untuk indeks sektor non primer, dimana dalam sepekan terapresiasi 3,73 persen.



"Katalis pergerakan IHSG pekan depan, yaitu rilis data neraca perdagangan Indonesia yang diproyeksikan melambat seiring dengan turunnya permintaan ekspor. Selain itu, secara global rilis inflasi di kawasan eropa menggambarkan arah kebijakan Bank Sentral Eropa [ECB] dan momentum pertumbuhan ekonomi di negara maju," jelas Ratih.

Ajaib Sekuritas memperkiraan pergerakan IHSG pekan depan diproyeksikan bergerak mixed dengan support di 6.680 dan resistance 6.825.



Adapun, beberapa saham bisa menjadi pilihan pelaku pasar untuk dicermati dalam perdagangan pekan depan, di antaranya saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), PT Mayora Indah Tbk. (MYOR), dan PT Erajaya Swasembada (ERAA).



Saham BBTN mendapat rekomendasi Beli di area Rp1.325 dengan target harga pada resistance di level Rp1.400, serta pertimbangkan cut loss apabila break support pada level harga Rp1.255.



Sahma MYOR mendapat rekomendasi beli di area Rp2.810 dengan target harga pada resistance di level Rp2.950, serta pertimbangkan cut loss apabila break support di level harga Rp2.700.



Sejalan, saham ERAA juga mendapat rekomendasi beli di area Rp496 dengan target harga pada resistance di level Rp540, serta pertimbangkan cut loss apabila break support di level harga Rp470.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

