Optimisme Investor Membumbung, Wall Street Malam Tadi Melambung

Bisnis.com, JAKARTA - Wall Street membukukan kenaikan moderat sebab investor bersiap untuk minggu yang padat laporan keuangan perusahaan dan komentar pejabat Fed yang dapat memberikan lebih banyak wawasan tentang = suku bunga.

Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 100,71 poin atau 0,30 persen, menjadi 33.987,18 poin. Indeks S&P 500 bertambah 13,68 poin atau 0,33 persen, berakhir pada 4.151,32 poin. Indeks Komposit Nasdaq meningkat 34,26 poin atau 0,28 persen, ditutup pada 12.157,72 poin.

Di antara sektor-sektor utama S&P 500, sektor keuangan terkerek 1,1 persen, industri menguat 0,8 persen, sedangkan kelompok real estat dengan bobot lebih rendah melonjak 2,2 persen. Sementara itu, sektor energi tergelincir 1,3 persen seiring dengan penurunan harga minyak.

Sementara itu, Fed New York mengatakan pada Senin (17/4/2023) barometer aktivitas manufaktur di negara bagian New York meningkat untuk pertama kalinya dalam lima bulan pada April, membantu memperkuat kasus bagi bank sentral AS untuk menaikkan suku bunga pada pertemuan bulan depan.

"Pasar berada dalam mode menunggu dan melihat," kata Angelo Kourkafas, ahli strategi investasi di Edward Jones dikutip dari Antara. "Kami memiliki banyak laporan keuangan perusahaan di depan kami dan keputusan suku bunga Fed dalam beberapa minggu."

Saham induk Google Alphabet Inc jatuh 2,7 persen, membebani S&P 500 dan Nasdaq, setelah laporan bahwa Samsung Electronics Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk mengganti Google dengan Bing milik Microsoft sebagai mesin pencari default pada perangkatnya.

Investor sedang menunggu lebih banyak laporan keuangan dari bank-bank besar AS minggu ini, termasuk Goldman Sachs Group Inc, Bank of America Corp dan Morgan Stanley, setelah saham kelas berat termasuk JP Morgan Chase & Co menuai rejeki tak terduga dari pembayaran bunga yang lebih tinggi minggu lalu.

Perusahaan lain yang akan menyampaikan laporan keuangan minggu ini termasuk Johnson & Johnson, Tesla Inc dan Netflix Inc.

Laba perusahaan-perusahaan S&P 500 diperkirakan turun 4,8 persen pada kuartal pertama dari periode tahun sebelumnya, menurut data Refinitiv IBES.

"Laba perusahaan muncul sebagai pendorong besar dari apa yang kemungkinan akan dilakukan pasar dalam waktu dekat dan investor ingin melihat seperti apa kinerjanya sebelum mereka bertaruh," kata Chuck Carlson, kepala eksekutif di Horizon Investment Services di Hammond, Indiana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News