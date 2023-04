IHSG Berpotensi Menguat, Cek Rekomendasi BBKP, EXCL, HMSP, dan KRYA

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan berpeluang lanjut menguat meski terbatas pada perdagangan Senin (17/4/2023).



Sebelumnya IHSG ditutup menguat 0,5 persen ke posisi 6.818. Tim Analis MNC Sekuritas melihat pada perdagangan pekan lalu volume pembelian menguat tetapi masih tertahan oleh MA60.



"Selama IHSG masih mampu bergerak di atas 6.735 sebagai support terdekatnya, posisi IHSG saat ini masih berada pada bagian dari wave (b) dari wave [ii] dan IHSG masih berpeluang menguat kembali untuk menguji 6.840-6.855," tulisnya dalam riset, Senin (17/4/2023).



Mereka meminga pelaku pasar mewaspadai apabila IHSG menembus 6.735. Pada posisi tersebut IHSG diperkirakan akan membentuk wave (c) dari wave [ii] dengan arah koreksi ke 6.667-6.705.



Pada hari ini, MNC Sekuritas memperkirakan IHSG akan bergerak dengan level support di 6.704, 6.587 serta level resistance di 6.868, 6.890.



Berikut, beberapa saham yang menjadi pilihan analis hari ini dari BBKP, EXCL, HMSP, dan KRYA.



- PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP): Speculative Buy

BBKP ditutup menguat 1 persen ke Rp105 disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. MNC Sekuritas memperkirakan selama BBKP masih mampu bergerak di atas Rp102 sebagai stoplossnya, posisi BBKP saat ini sedang berada di awal wave [iii] dari wave 3.

Spec Buy: Rp103-Rp105

Target Price: Rp113, Rp126

Stoploss: below Rp102



- PT XL Axiata Tbk. (EXCL): Buy on Weakness

EXCL ditutup menguat 0,3 persen ke Rp1.805 disertai dengan munculnya volume pembelian. Posisi EXCL saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [v] dari wave C dari wave (Y) dari wave [B], sehingga EXCL masih rawan terkoreksi dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: Rp1.720-Rp1.780

Target Price: Rp1.960, Rp2.110

Stoploss: below Rp1.670



- PT H.M. Sampoerna Tbk. (HMSP): Buy on Weakness

HMSP ditutup di Rp1.020 dan disertai dengan volume penjualan. Selama HMSP masih mampu bergerak di atas 990 sebagai stoplossnya, posisi HMSP saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave (a) dari wave [b].

Buy on Weakness: Rp1.000-Rp1.020

Target Price: Rp1.050, Rp1.110

Stoploss: below 990



- PT Bangun Karya Perkasa (KRYA): Spec Buy

KRYA ditutup terkoreksi 6 persen ke Rp94 disertai dengan munculnya volume penjualan. Selama KRYA tidak terkoreksi ke bawah Rp89 sebagai stoplossnya, posisi KRYA saat ini sedang berada pada bagian awal dari wave 3 dari wave (1).

Spec Buy: Rp91-Rp94

Target Price: Rp116, Rp160

Stoploss: below Rp89

