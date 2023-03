Indeks Transport & Logistic Ungguli IHSG, Simak Katalisnya

Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks sektoral transportasi dan logistik atau IDX Transport & Logistic menjadi indeks dengan peningkatan tertinggi sejak awal tahun hingga saat ini, dengan kenaikan 4,97 persen. Analis melihat penguatan ini terdorong oleh perbaikan kinerja keuangan emiten di sektor ini.

Analis Kiwoom Sekuritas Abdul Azis Setyo Wobowo mengatakan penguatan sektor transportasi dan logistik ini didorong dengan adanya perbaikan kinerja keuangan emiten pada TMAS dan BIRD.

"Kedua emiten tersebut memiliki bobot yang besar bagi sektor transportasi dan logistik," ujar Azis kepada Bisnis, Minggu (19/3/2023).

Dia melanjutkan mobilitas masyarakat yang sudah kembali normal juga berpotensi meningkatkan kinerja emiten tersebut.

Sementara itu, kata dia, katalis negatif dari sektor ini adalah adanya kenaikan harga bensin karena kenaikan harga bahan bakar minyak dapat meningkatkan biaya dari emiten transportasi dan logistik.

Selain itu, ujarnya, ketidakpastian global juga bisa mempengaruhi pergerakan harga sahamnya.

Secara terpisah, Chief Executive Officer Edvisor.id Praska Putrantyo menuturkan alasan penguatan IDX Transport and Logistic sejak awal tahun disebabkan laju emiten-emiten di indeks tersebut yang mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan solid hingga 2022.

"Selain itu, valuasi price to earnings [PER] dan price to book value [PBV] dari beberapa emiten masih terbilang murah," ucap Praska.

Adapun Kiwoom Sekuritas merekomendasikan trading buy saham BIRD di sektor ini dengan potensi upside 7-10 persen. Sementara itu, Praska merekomendasikan saham-saham seperti BPTR, SMDR, WEHA, dan BIRD.

Sebagai informasi, saham dengan bobot terbesar di IDX Transport and Logistic adalah saham TMAS, dengan bobot 22,24 persen dan dengan kapitalisasi pasar tertinggi, yakni mencapai Rp2,05 triliun.

Saham dengan bobot terbesar selanjutnya adalah saham PT Adi Sarana Armada Tbk. (ASSA) dengan bobot 16,37 persen dan market cap Rp1,51 triliun, serta saham BIRD dengan bobot 15,09 persen dan market cap Rp1,39 triliun.

