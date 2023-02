Saham ABBA dan MARI Melejit Usai Erick Thohir Terpilih Jadi Ketua Umum PSSI

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten terafiliasi Erick Thohir terpantau menguat usai Menteri BUMN tersebut terpilih menjadi Ketua Umum PSSI. Adapun PT Mahaka Media Tbk. (ABBA), dan PT Mahaka Radio Integra Tbk. (MARI) masuk zona hijau pada perdagangan Kamis (16/2/2023).

Saham ABBA tercatat naik 6,20 persen atau 8 poin ke level 137. Sepanjang perdagangan ABBA bergerak pada rentang 128 hingga 149.

Sebanyak 88,98 juta saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai Rp12,39 triliun. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp539,222 miliar.

Price earning ratio (PER) saham ABBA berada di posisi minus 22,64 kali, sedangkan price to book value (PBV) di posisi 3,04 kali. Kemudian Debt Equity Ratio (DER) saham ABBA mencapai 195,02 persen.

Saat ini PT Beyond Media menjadi pemegang saham pengendali sekaligus pemilik mayoritas saham ABBA dengan 1,59 miliar (1.592.831.618) saham atau setara 40,47 persen. Sementara investor retail memegang 1,52 miliar (1.518.132,817) saham atau setara 38,57 persen.

Posisi Komisaris Utama ABBA saat ini diisi oleh anak Erick Thohir, yakni Mahendra Agakhan Thohir. Adapun anak sulung Erick Thohir, Mahendra Agakhan Thohir ditunjuk sebagai Komisaris Utama Mahaka Media menggantikan R. Harry Zulnardy melalui RUPS pada Juni 2022.

Erick juga sempat menjabat sebagai Komisaris Utama ABBA. Namun, mengundurkan diri sejak 22 Oktober 2019 karena ditunjuk menjadi menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

Kemudian anak usaha ABBA, yakni MARI terpantau menguat 5,51 persen atau 7 poin ke level 134. Sepanjang perdagangan saham MARI bergerak pada rentang 127 hingga 141.

Sebanyak 125,46 juta saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai Rp17,11 miliar. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp703,85 miliar.

Price earning ratio (PER) MARI berada di posisi minus 14,59 kali, sedangkan price to book value berada di posisi 1,50 kali. Debt equity ratio (DER) mencapai 16,17 persen.

Mayoritas saham MARI digenggam oleh PT Beyond Media sebanyak 2,11 miliar (2.119.299.600) saham atau setara 40,35 persen. Beyond Media juga merupakan pengendali saham MARI.

Sementara ABBA tercatat memiliki 860,03 juta (860.034.567) saham atau setara 16,37 persen. Investor publik tercatat memiliki 2,01 miliar (2.015.670.233) saham atau setara 38,37 persen.

