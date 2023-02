GOTO Bakal Angkat Agus Marto dan Patrick Walujo Jadi Komisaris, Simak Profilnya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) menyampaikan akan melakukan penambahan komisaris dan direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar bulan depan. Nama-nama seperti Patrick Walujo hingga Agus Martowardojo diusulkan menjadi komisaris GOTO.

Nama-nama yang diusulkan GOTO tersebut adalah Patrick Sugito Walujo, Agus Martowardojo, Winato Kartono, dan Marjorie Lao. Sementara itu, Komisaris GOTO saat ini, Kevin Bryan Aluwi akan turun dari jabatannya.

Direktur Utama GOTO Andre Soelistyo menjelaskan merupakan sebuah kehormatan bagi GOTO menyambut pencalonan Agus Martowardojo sebagai Komisaris GOTO.

"Bapak Agus adalah sosok yang tidak asing lagi bagi kami, setelah sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama Tokopedia. Rekam jejak yang teruji selama masa kepemimpinannya di Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, akan sangat berharga dalam memandu GOTO melangkah menuju fase selanjutnya, yakni membawa bisnis kami menuju profitabilitas,” kata Andre dalam keterangan resminya, Rabu (8/2/2023).

Andre melanjutkan, dirinya juga bangga menyambut pencalonan Marjorie, Patrick, dan Winato bergabung ke dalam Dewan Komisaris GOTO. Menurutnya, pencalonan mereka untuk bergabung bersama GOTO membuktikan komitmen GOTO untuk membangun perusahaan yang diperkaya dengan wawasan dan keahlian yang beragam, termasuk dari para pemegang saham GOTO, agar GOTO dapat terus menjalankan strateginya mendorong pertumbuhan dan efisiensi.

"Saya juga ingin menyampaikan apresiasi atas dukungan yang signifikan dari Kevin dan akan terus bekerja sama dengan beliau sebagai pemegang SDHSM GoTo, untuk mencapai misi serta tujuan jangka panjang perseroan,” ucapnya.

Baca Juga : GOTO Bakal Gelar RUPSLB, Usulkan Patrick Walujo hingga Winato Kartono Jadi Komisaris

Sebagai informasi, Agus D. W. Martowardojo sebelumnya, menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada tahun 2005-2010, dan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2010-2013. Agus kemudian menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2013-2018.

Kemudian Marjorie Lao memiliki pengalaman luas dalam bidang keuangan perusahaan, dengan pengalamannya menjabat sebagai Chief Financial Officer (CFO) LEGO Group dan sejumlah jabatan kepemimpinan di Cisco Systems, Inc., McKinsey & Company, dan The Procter & Gamble Company. Marjorie juga merupakan anggota direksi di Logitech dan anggota Dewan Penasihat Eropa di Harvard Business School.

Kemudian Patrick Sugito Walujo untuk menjabat sebagai Komisaris GOTO. Patrick adalah Co-Founder dan Managing Partner Northstar Group, yang didirikan pada tahun 2003 dan kini telah menjadi salah satu perusahaan investasi terkemuka Indonesia.

Baca Juga : Selain GOTO, SWF Norwegia Juga Tancapkan Investasi di BUKA dan BELI

Patrick mengawali karirnya di Goldman Sachs London dan New York, dan merupakan mantan Senior Vice President di Pacific Century Ventures, Tokyo.

Lalu, Winato Kartono merupakan Founding Partner Provident, dengan lebih dari 25 tahun pengalaman di sektor perbankan dan pengelolaan bisnis. Winato mengawali karirnya di Bank Sumitomo Niaga, kemudian beralih ke Arthur Andersen Indonesia, sebelum bergabung ke Citigroup. Di Citigroup, Winato membangun karirnya selama delapan tahun hingga menjabat Head of Investment Banking di Indonesia.

Selain nama-nama tersebut, GOTO juga menominasikan dua kandidat untuk Direksi, yakni Pablo Malay sebagai Direktur/Chief Corporate Officer, akan mengawasi fungsi-fungsi Corporate Development, Partnership, dan Legal.

Direksi selanjutnya adalah Nila Marita, sebagai Direktur/Head of External Affairs, akan mengawasi fungsi-fungsi Corporate Affairs serta Public Policy and Government Relations.

GOTO juga menambahkan jabatan Presiden di dalam struktur organisasinya, untuk memimpin masing-masing unit bisnis On-Demand Services, E-Commerce, dan Financial Technology.

Melissa Siska Juminto yang saat ini menjabat sebagai Direktur/Chief Human Resources Officer GoTo dan Chief Operating Officer Tokopedia, akan menjabat sebagai Presiden unit bisnis E-Commerce GoTo dan tetap memegang jabatannya sebagai Direktur/Chief Human Resources Officer di GoTo.

Kemudian, Catherine Hindra Sutjahyo yang saat ini menjabat sebagai Direktur/Head of Food and Indonesia Sales dan Ops GOTO akan menjabat sebagai Presiden unit bisnis On-Demand Services GOTO.

Adapun Hans Patuwo yang saat ini menjabat sebagai Direktur/Head of Payments and Financial Services GOTO, akan menjabat sebagai Presiden unit bisnis Financial Technology.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Goto patrick walujo agus martowardojo