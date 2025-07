PNM Rombak Jajaran Komisaris, Drajad Hari Wibowo Jadi Komut

Bisnis.com, JAKARTA- PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merombak susunan komisaris dan direksi. Sejumlah nama baru muncul menemani nama lama pada susunan direksi dan komisaris.

Mengutip Keterbukaan Informasi, nama Drajad Hari Wibowo muncul sebagai Komisaris Utama PNM. Drajad Hari Wibowo merupakan ekonom senior Indef.

Mengutip laman resmi Indef, Drajad Hari Wibowo juga adalah mantan anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2004-2009.

Drajad Hari Wibowo lahir di Surabaya pada 20 Mei 1964. Drajad meraih gelar sarjana dari IPB Bogor lalu gelar master dan doktor dari University of Queensland.

Dradjad pernah menjabat sebagai Direktur Indef, menjadi wakil ketua Fraksi PAN untuk priode 2004-2009, dan Anggota Komisi XI DPR RI (2004-2009).

Selain itu, Dradjad juga pernah mengemban tugas sebagai Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara (BIN). Nama Drajad juga pernah menjadi Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Selain Drajad, nama lain yang masuk dalam susunan komisaris ialah Anas Puji Istanso dan Ardhya Pratiwi Setiowati. Anas Puji Istanto juga tercatat menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian BUMN sejak 9 Januari 2024.

Mengutip laman resmi Kementerian BUMN, sebelum menduduki posisi sebagai Plt Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan, Anas mengemban Amanah sebagai Penata Kelola Perusahaan Negara Muda dalam Keasdepan Bidang Hukum Korporasi (2021), Kepala Bidang Layanan Hukum BUMN I (2019) dan Kepala Subbidang Layanan Hukum BUMN IIb (2017).

Pria kelahiran Malang, 7 September 1986 ini meraih gelar Sarjana di Bidang Ilmu Hukum dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2008 dan menyelesaikan gelar Magister Hukum dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2015.

Adapun, Ardhya Pratiwi Setiowati merupakan anggota DPR RI dari Partai Gerindra Dapil Jawa Barat X. Wanita kelahiran 6 Juli 1988 ini merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI).

Laman resmi faksi Gerindra menyebutkan Ardhya juga meraih sejumlah gelar dari kampus luar negeri seperti Grenoble Graduate School of Business (Perancis), Master of Science in Business Development Includes international residency trip to Russia and Live Business Case study.

Berikut susunan lengkap Komisaris dan Direksi PNM berdasarkan surat keputsan tertanggal 4 Juli 2025:



Komisaris PNM

Komisaris Utama: Dradjad Hari Wibowo

Komisaris Independen: Veronica Colondam

Komisaris Independen: Nurhaida

Komisaris: Iwan Taufiq Purwanto

Komisaris: Anas Puji Istanto

Komisaris: Ardhya Pratiwi Setiowati

Direksi PNM