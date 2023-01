Laris Manis, Pemesanan SBR012 Capai Rp3,68 triliun

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mencatat pemesanan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel seri SBR012 hingga per Sabtu (21/1/2023) telah mencapai Rp3,68 triliun.

Direktur Surat Utang Negara (SUN) DJPPR Deni Ridwan mengatakan masyarakat menyambut antusias penerbitan SBR yang tercermin dari total pemesanan sampai dengan Sabtu tanggal 21 Januari 2023 pukul 09.00 WIB, telah mencapai Rp3,68 triliun dari 15.552 investor.

"Pagi hari ini pukul 09.00, pemesanan SBR telah mencapai Rp3,68 triliun," ujar Deni Ridwan, Sabtu (21/1/2023), mengutip Antara.

Mengawali penerbitan SBN Ritel tahun 2023, lanjutnya, pemerintah mulai menawarkan Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR012-T2 dan SBR012-T4 (dual tranches) dengan total target awal Rp10 triliun, masing-masing memiliki tenor 2 tahun kupon 6,15 persen, dan tenor 4 tahun kupon 6,35 persen pada tanggal 19 Januari sampai dengan 9 Februari 2023.

Untuk pertama kali pemerintah menawarkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel dalam dual tranches yaitu tenor 2 tahun dan 4 tahun untuk memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat dalam berinvestasi sesuai dengan preferensi dan tujuan investasinya yaitu SBR012-T2 dan SBR012-T4.

Untuk SBR012-T2 sama dengan seri SBR sebelumnya, antara lain mempunyai tenor 2 tahun atau jatuh tempo 10 Februari 2025, pembelian minimal Rp1 juta dan maksimal Rp5 miliar, terdapat fasilitas Early Redemption (dapat diajukan pencairan sebesar maksimal 50 persen kepemilikan) setelah 1 tahun dimiliki.

Sedangkan SBR012-T4 memiliki tenor 4 tahun atau jatuh tempo 10 Februari 2027, pembelian minimal Rp1 juta dan maksimal Rp10 miliar, terdapat fasilitas Early Redemption (dapat diajukan pencairan sebesar maksimal 50 persen kepemilikan) setelah 2 tahun dimiliki.

Deni Ridwan mengatakan, berkaca dari pengalaman penerbitan SBN ritel sebelumnya banyak investor yang tidak berhasil mendapatkan alokasi karena kuota yg ditawarkan sudah terlanjur habis.

Oleh karena itu, calon investor dihimbau untuk segera memanfaatkan kesempatan ini, karena penawaran SBN ritel melalui platform online dilakukan berdasarkan first come first served atau siapa cepat dia dapat.

