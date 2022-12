Direktur Utama PT PNM Sabet TOP CEO Bisnis Indonesia Awards 2022

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – 13 Desember 2022, PT Permodalan Nasional Madani atau PNM kembali sukses meraih 2 penghargaan dalam acara Top BUMN Awards 2022 yang selenggarakan oleh PT Bisnis Indonesia yang berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Desember 2022.

Penghargaan pertama, PNM ditetapkan sebagai penerima Apresiasi Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards 2022, kategori Korporasi.

Pada kesempatan yang sama Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi juga menerima penghargaan Most Admired CEO: Who has Successfully Transformed in Enriching Ultra Microcredit Rights System Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards 2022, kategori TOP CEO BUMN.

Arief Mulyadi, selaku Direktur Utama PNM mengucapkan rasa terimakasih atas penghargaan yang diterima.

“Terimakasih kepada keluarga besar Bisnis Indonesia yang telah lama menjadi mitra kami, mendukung kami menebarkan virus semangat untuk masyarakat terus mengaktualisasikan kemampuan produktifnya hingga pada hari ini kami sedang melayani 13,4 juta nasabah aktif pelaku usaha ultra mikro di seluruh Indonesia, penghargaan ini menjadi salah satu bentuk motivasi PNM untuk terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia.” ucapnya.

PT PNM bukan hanya memberikan akses pembiayaan kepada perempuan prasejahtera, melainkan melakukan pendampingan. Untuk itu, PNM akan terus melakukan pendampingan kepada para pelaku usaha ultra mikro khususnya perempuan prasejahtera, dan terus berkontribusi dalam mengoptimalkan pengentasan kemiskinan ekstrem. Perkembangan UMKM di Indonesia dinilai cukup pesat, tak heran UMKM merupakan penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bentuk konsistensi PNM mendukung perekonomian dengan total nasabah hingga 13 Desember 2022 PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar

Rp163,33 T kepada Nasabah PNM Mekaar yang berjumlah 13,4 juta Nasabah.

Saat ini PNM memiliki 4.213 kantor layanan PNM Mekaar dan 642 kantor layanan PNM ULaMM di seluruh Indonesia yang melayani UMK di 34 Provinsi, 513 Kabupaten/Kota, dan 6.642 Kecamatan.

