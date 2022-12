IHSG Diproyeksi Menguat, Cermati Saham CPIN, ELSA, INDF hingga INKP

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA— Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan mampu melanjutkan penguatan pada perdagangan Selasa (6/12/2022) setelah sebelumnya IHSG ditutup terkoreksi 0,5 persen ke posisi 6,987 pada perdagangan kemarin, Senin (5/12/2022).

Tim analis MNC Sekuritas menyebutkan koreksi IHSG ditutup di bawah MA200.

"Waspadai 6,955 sebagai supportnya, apabila IHSG menembus level tersebut secara agresif maka label merah akan berlaku dan IHSG akan menuju ke 6,890 hingga 6,937," jelas Tim Analis MNC Sekuritas dalam riset harian, Selasa (6/12/2022).

Namun, bila IHSG masih bertahan di atas support, maka IHSG berpeluang menguat untuk menguji rentang area 7,040-7,060 terlebih dahulu.

MNC Sekuritas memperkirakan hari ini IHSG dapat bergerak dengan Support di level 6,890, 6,955 dan Resistance di level 7,100, 7,128.

Adapun, berikut saham pilihan MNC Sekuritas hari ini:

CPIN - Buy on Weakness

CPIN ditutup flat di 5,725 pada perdagangan kemarin (5/12) dan masih didominasi oleh tekanan jual. Posisi CPIN saat ini diperkirakan masih berada pada bagian dari wave (y) dari wave [y], sehingga CPIN masih rawan terkoreksi dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 5,500-5,675

Target Price: 5,850, 6,050

Stoploss: below 5,425

ELSA - Buy on Weakness

ELSA ditutup flat di 332 pada perdagangan kemarin (5/12), sempat bergerak menguat namun masih tertahan MA20. Posisi ELSA saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave 5 dari wave (A), sehingga koreksi ELSA akan terbatas dan berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 326-332

Target Price: 346, 364

Stoploss: below 318

INDF - Buy on Weakness



INDF ditutup flat ke 6,775 pada perdagangan kemarin (5/12). Posisi INDF saat ini kami perkirakan sedang berada pada bagian dari wave [iii] dari wave 3, sehingga INDF masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 6,600-6,675

Target Price: 6,875, 7,000

Stoploss: below 6,550

INKP - Buy on Weakness



INKP ditutup terkoreksi ke 9,925 pada perdagangan kemarin (5/12) dan masih ditutup di atas MA20. Posisi INKP diperkirakan sedang berada di awal wave [v] dari wave 5, sehingga selama INKP masih mampu berada di atas 9,500 sebagai stoploss maka INKP masih berpeluang menguat.

Buy on Weakness: 9,700-9,825

Target Price: 10,400, 10,800

Stoploss: below 9,500

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

