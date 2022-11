IHSG Diprediksi Menguat, Cek Rekomendasi Saham BBRI, BFIN, BIRD

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi akan kembali menguat pada perdagangan hari ini, Jumat (11/11/2022).



Tim Analis MNC Sekuritas dalam riset hariannya mengatakan jika IHSG ditutup terkoreksi 1,5 persen ke posisi 6,966 pada perdagangan kemarin (10/11/2022).



Koreksi dari IHSG pun sempat menembus area support di 6,962 sekaligus cluster MA20 dan MA200.



"Diperkirakan, posisi IHSG saat ini sedang membentuk bagian dari wave (y) dari wave [y] sehingga pada skenario bearishnya akan menuju ke 6,890 hingga 6,747," dikutip dari riset hariannya, Jumat (11/11/2022).

Namun demikian, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan IHSG sedang membentuk wave (ii) dari wave [iii] pada skenario alternatif berwarna merah sehingga koreksinya akan relatif terbatas ke 6,890-6,937 dan selanjutnya akan kembali menguat.

"Level support IHSG berada pada rentang 6,890 hingga 6,943. Sedangkan level resistance di angka 7,100 hingga 7,128," tambahnya.

Adapun beberapa rekomendasi saham Tim Analis MNC Sekuritas yaitu

BBRI - Buy on Weakness

BBRI ditutup terkoreksi 2,6% ke 4,530 pada perdagangan kemarin (10/11) disertai dengan munculnya tingginya volume penjualan, namun masih tertahan oleh MA20. Kami memperkirakan, posisi BBRI saat ini sedang berada di wave (ii) dari wave [c], sehingga BBRI masih rawan terkoreksi terlebih dahulu dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 4,430-4,500

Target Price: 4,700, 4,850

Stoploss: below 4,360

BFIN - Buy on Weakness

BFIN ditutup terkoreksi 0,9% ke 1,105 pada perdagangan kemarin (10/11) disertai dengan peningkatan volume penjualan. Kami perkirakan, posisi BFIN sedang berada pada bagian dari wave [iii] dari wave C, sehingga pun terkoreksi akan relatif terbatas dan berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 1,070-1,100

Target Price: 1,165, 1,270

Stoploss: below 1,050

Baca Juga : Selamat Tinggal Level 7.000, di Hari Pahlawan IHSG Memerah

BIRD - Buy on Weakness

BIRD ditutup terkoreksi 2,9% ke 1,660 pada perdagangan kemarin (10/11). Kami perkirakan, posisi BIRD saat ini sedang membentuk wave (iv) dari wave [c] dari wave 3, sehingga BIRD masih rawan terkoreksi terlebih dahulu dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 1,535-1,635

Target Price: 1,720, 1,825

Stoploss: below 1,490

CPIN - Buy on Weakness

CPIN ditutup terkoreksi cukup agresif sebesar 4,6% ke 5,650, namun masih tertahan MA20. Kami perkirakan, posisi CPIN sedang berada pada bagian dari wave [x] dari wave Y, sehingga CPIN masih rawan koreksi dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 5,400-5,600

Target Price: 5,925, 6,225

Stoploss: below 5,250



Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Baca Juga : Biang Kerok IHSG Rontok, Bukan Cuma Soal Saham Batu Bara

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :