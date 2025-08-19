Bisnis Indonesia Premium
Dikabarkan Mau Akuisisi Link Net (LINK), Emiten Hashim Djojohadikusumo WIFI Buka Suara

WIFI, emiten afiliasi Hashim Djojohadikusumo, sedang dalam proses negosiasi untuk mengakuisisi saham Link Net (LINK) dari Axiata Group.
Annisa Kurniasari Saumi
Annisa Kurniasari Saumi
Selasa, 19 Agustus 2025 | 19:37
Jajaran Direksi PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge setelah RUPTS 2024/ Doc. Surge

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten afiliasi Hashim Djojohadikusumo PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge buka suara soal kabar perseroan tengah dalam tahap negosiasi untuk membeli saham PT Link Net Tbk. (LINK) dari Axiata Group.

Direktur WIFI Shannedy Ong mengatakan saat ini sedang berlangsung proses penawaran (bidding). Perseroan pun berkomitmen untuk melaporkan setiap perkembangan material lewat keterbukaan informasi.

"Terkait akuisisi Link Net, saat ini proses penawaran (bidding) sedang berlangsung. Setiap perkembangan material akan disampaikan selanjutnya, melalui keterbukaan informasi sesuai ketentuan OJK dan BEI yang berlaku," tulis Shennedy Ong dalam keterbukaan informasi, Selasa (19/8/2025).

Sebelumnya, sumber Bisnis di manajemen WIFI mengatakan saat ini perseroan tengah berada dalam tahap negosiasi terkait pembelian LINK.

"Saat ini dalam proses nego dan MLGA, make link great again," ujar sumber Bisnis di Manajemen WIFI, Kamis (14/8/2025).

Baca Juga : Aksi Surge (WIFI) Milik Hashim Djojohadikusumo dari Lelang Frekuensi 1,4 Ghz hingga Incar LINK

Sementara itu, Head of External Communication PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) Henry Wijayanto menuturkan pihaknya belum memiliki informasi atau keputusan resmi terkait pelepasan saham LINK.

“Jika di kemudian hari terdapat perkembangan material, kami akan menyampaikan informasi tersebut secara transparan melalui keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Henry, Rabu (13/8/2025).

Sebagaimana diketahui, Axiata Group bersama EXCL mengakuisisi LINK dari Grup Lippo pada 2022. Kala itu, Axiata dan EXCL bersama-sama mengakuisisi 66,03% saham LINK dengan harga pembelian sebesar Rp4.800 per saham, atau sekitar Rp8,72 triliun. 

Saat ini, saham LINK dimiliki oleh Axiata Investment (Indonesia) Sdn. Bhd. sebanyak 2,15 miliar saham atau setara 75,42%. Axiata merupakan pengendali dari LINK. Lalu, sebanyak 550,3 juta saham LINK dimiliki oleh EXCL, atau setara 3,9%. Sementara itu, kepemilikan masyarakat adalah sebesar 41,97 juta saham atau setara 1,46%.

Di sisi lain, WIFI tengah melakukan ekspansi secara agresif. WIFI memiliki rencana untuk menjangkau 5 juta homepass dalam waktu 12 bulan. WIFI bahkan berencana membangun 40 juta homepass dalam waktu 5 tahun ke depan. 

Adapun, potensi akuisisi Link Net oleh WIFI dapat menambah jumlah homepass yang dimiliki WIFI.

Akhir tahun lalu, Direktur Link Net Kanishka Gayan Wickrama mengatakan pihaknya menargetkan penambahan sekitar 1 juta hingga 1,5 juta homepass pada 2025. Pada akhir tahun 2024, LINK tercatat memiliki sebanyak 4,07 juta homepass.

Sebelumnya, LINK dengan WIFI tercatat melakukan kerja sama pada tahun 2024. LINK melakukan penandatanganan perjanjian dengan PT Integrasi Jaringan Ekosistem (Weave), anak perusahaan dari WIFI untuk mengembangkan solusi ICT di seluruh Indonesia.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Annisa Kurniasari Saumi
Editor : Dwi Nicken Tari

