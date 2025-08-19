Bisnis Indonesia Premium
Sri Mulyani Raup Rp9 Triliun dari Lelang Sukuk Hari Ini

Kementerian Keuangan meraup Rp9 triliun dari lelang sukuk tujuh seri pada 19 Agustus 2025, dengan total penawaran mencapai Rp33,11 triliun.
Wibi Pangestu Pratama
Selasa, 19 Agustus 2025 | 20:06
Nasabah membeli Sukuk Tabungan Seri ST007. / Bisnis-Eusebio Chrysnamurti
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan meraup Rp9 triliun dari proses lelang tujuh seri surat berharga syariah negara atau SBSN, alias sukuk, pada Selasa (19/8/2025).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat bahwa total penawaran dalam lelang sukuk hari ini mencapai Rp33,11 triliun. Penawaran berlangsung melalui sistem lelang Bank Indonesia.

Terdapat tujuh seri surat utang syariah yang ditawarkan, yakni SPNS10022026 (reopening), SPNS04052026 (reopening), PBS003 (reopening), PBS030 (reopening), PBS034 (reopening), PBS039 (reopening), dan PBS038 (reopening).

Nilai penawaran tertinggi ada di SUN seri PBS030 yakni mencapai Rp10,23 triliun. Dalam seri itu, yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan adalah 5,67990%.

"Total nominal yang dimenangkan dari ketujuh seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp9 triliun," tertulis dalam ketetapan hasil lelang di situs DJPPR, Selasa (19/8/2025).

Berikut hasil lelang sukuk hari ini, Selasa (19/8/2025):

Penulis : Wibi Pangestu Pratama
Editor : Wibi Pangestu Pratama

