IHSG Incar 7.128, Rekomendasi Saham ANTM, SRTG, SSMS, TINS

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat pada perdagangan hari ini, Selasa (8/11/2022). Sejumlah saham direkomendasikan untuk dikoleksi seperti ANTM, SRTG, SSMS, dan TINS.

Tim Analis MNC Sekuritas menyebutkan pergerakan IHSG secara teknikal masih tertahan oleh MA60, meski pada perdagangan kemarin, Senin (7/11/2022), ditutup menguat 0,8 persen ke 7.102 dengan volume pembelian yang tinggi.

Apabila IHSG belum mampu menguat kembali ke atas 7.128 sebagai resistance-nya, posisi IHSG diperkirakan sudah selesai membentuk wave (x) dari wave [y] dan akan membentuk awalan wave (y) dari wave [y].

“Namun, pada label merah, apabila IHSG mampu break 7.128 maka IHSG akan menuju ke 7.240 terlebih dahulu,” tulis Tim MNC Sekuritas dalam riset, Selasa (8/11/2022).

Untuk hari ini, MNC Sekuritas memperkirakan IHSG dapat bergerak pada kisaran level support di 6.962 dan 7.050, sementara level resistance di 7.128, 7.135.

IHSG ditutup menguat 0,81 persen atau 56,86 poin ke level 7.102,39 pada Senin (7/11/2022). IHSG memantul setelah rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal III/2022 sebesar 5,72 persen.

Adapun beberapa saham yang bisa dicermati untuk perdagangan hari ini adalah sebagai berikut:

ANTM - Buy on Weakness

ANTM ditutup menguat 4,4% ke 2.000 pada perdagangan kemarin dan disertai dengan meningkatnya volume pembelian. Posisi ANTM saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (iii) dari wave [iii] dari wave C sehingga ANTM berpeluang untuk melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 1.930–1.985

Target Price: 2.040, 2.210

Stoploss: below 1.805

SRTG - Buy on Weakness

SRTG ditutup menguat 3,2% ke 2.590 pada perdagangan kemarin disertai dengan meningkatnya volume pembelian. Selama tidak kembali terkoreksi ke bawah 2.410 sebagai stop loss-nya, maka posisi SRTG saat ini sedang berada di awal wave [iii] dari wave C dari wave (B), sehingga SRTG masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 2.510–2.560

Target Price: 2.670, 2.900

Stoploss: below 2.410

SSMS - Buy on Weakness

SSMS ditutup menguat 5,7% ke 1.480 pada perdagangan kemarin dan disertai peningkatan volume pembelian. Posisi SSMS saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave (v) dari wave [v] dari wave C dan akan lebih terkonfirmasi bila break resistance di 1.500.

Buy on Weakness: 1.435–1.465

Target Price: 1.530, 1.600

Stoploss: below 1.390

TINS - Buy on Weakness

TINS ditutup menguat 4% ke 1.415 pada perdagangan kemarin disertai dengan tingginya volume pembelian. Diperkirakan, posisi TINS sedang berada di awal wave (iii) dari wave [iii] dari wave C sehingga TINS berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 1.380–1.405

Target Price: 1.480, 1.525

Stoploss: below 1.325



Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

