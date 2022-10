IHSG Incar 7.135, Cek Saham BBRI, DMAS, INDF, TBIG

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berpeluang menguat pada perdagangan awal pekan ini, Senin (31/10/2022).

IHSG ditutup terkoreksi 0,5 persen ke 7.056 pada perdagangan akhir pekan kemarin (28/10/2022), meskipun sempat menguat namun masih tertahan oleh area resistance 7,018 serta MA60.

"Selama IHSG masih mampu bertahan di atas area support terdekatnya di 6.974, maka posisi IHSG diperkirakan masih berada pada bagian dari wave (x) dari wave [y]. Hal tersebut berarti, IHSG masih berpeluang menguat ke arah 7.136-7.156 untuk membentuk akhir wave (x)," ungkap Tim Riset MNC Sekuritas, Senin (31/10/2022).

IHSG diperkirakan bergerak pada rentang support 6.847 dan 6.974, sedangkan resistance pada 7.100 dan 7.135. MNC Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham berikut.

BBRI - Buy on Weakness (4.630)

BBRI ditutup menguat 0,7 persen ke 4.630 pada perdagangan Jumat (28/10) disertai dengan adanya peningkatan tekanan beli. Diperkirakan, posisi BBRI saat ini sedang berada di awal wave (v) dari wave [c] dari wave X, sehingga BBRI berpeluang melanjutkan penguatannya terutama bila mampu break resistance 4.700.

Buy on Weakness: 4.570--4.630

Target Price: 4.720, 4.850

Stoploss: below 4.500

DMAS - Buy on Weakness (182)

DMAS ditutup menguat cukup signifikan sebesar 7,7 persen ke 182 pada perdagangan Jumat (28/10) disertai dengan peningkatan tekanan beli. MNC Sekuritas perkirakan, posisi DMAS saat ini sedang berada di awal wave [iii] dari wave 3, sehingga DMAS masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 177--182

Target Price: 192, 200

Stoploss: below 169

INDF - Buy on Weakness (6.375)

INDF ditutup menguat 1,2 persen ke 6.375 pada perdagangan Jumat (28/10) namun masih tertahan resistance di 6.375. Diperkirakan, posisi INDF saat ini sedang berada pada bagian dari wave [iii] dari wave 3, sehingga INDF berpeluang menembus resistancenya dan melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 6.275--6.375

Target Price: 6.600, 6.800

Stoploss: below 6.200

TBIG - Spec Buy (2.490)

TBIG ditutup menguat 0,4 persen ke 2.490 pada perdagangan Jumat (28/10). Selama TBIG tidak terkoreksi kembali ke bawah 2.380 sebagai stoplossnya, maka posisi TBIG sedang berada di awal wave 4 dari wave (C) dari wave [B], sehingga TBIG berpeluang melanjutkan penguatannya.

Spec Buy: 2.430--2.470

Target Price: 2.580, 2.700

Stoploss: below 2.380



Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

