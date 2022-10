IHSG Rawan Koreksi, Cek Analisa MNC Sekuritas Hari Ini

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan masih rawan terkoreksi pada perdagangan hari ini, Kamis (27/10/2022).

Tim Analis MNC Sekuritas dalam laporannya menjelaskan IHSG ditutup terkoreksi 0,1 persen ke 7.043 pada perdagangan Rabu (26/10/2022). Pergerakan IHSG masih didominasi oleh tekanan jual.

Posisi IHSG saat ini diperkirakan masih berada pada bagian dari wave (x) dari wave [y]. Seiring dengan hal tersebut, IHSG masih rawan untuk bergerak terkoreksi untuk menguji rentang area 6.982 -.7.000 terlebih dahulu.

Namun, apabila IHSG masih berada di atas 6.974, maka masih ada peluang kembali menguat untuk menguji 7.136 - 7.156. Selanjutnya, MNC Sekuritas memperkirakan IHSG bergerak pada level support 6.847 dan 6.974 serta resistance 7.100 dan 7.135.

Adapun beberapa saham yang menjadi rekomendasi MNC Sekuritas untuk perdagangan hari ini adalah sebagai berikut:

ANTM - Buy on Weakness

ANTM ditutup menguat 2,3 persen ke 1.810 pada perdagangan kemarin (26/10) dan disertai dengan munculnya tekanan beli. Kami perkirakan, posisi ANTM masih berada pada bagian dari wave [c] dari wave B, sehingga ANTM masih rawan koreksi terlebih dahulu dan dapat digunakan untuk BoW.

Buy on Weakness: 1.690-1.760

Target Price: 1.975, 2.150

Stoploss: below 1.665

BEST - Spec Buy

BEST ditutup terkoreksi ke 158 pada perdagangan kemarin (26/10). Selama BEST tidak terkoreksi ke bawah 151 sebagai stoplossnya, maka posisi BEST sedang berada pada bagian dari wave 3 dari wave (3) pada label hitam.

Spec Buy: 154-156

Target Price: 172, 184

Stoploss: below 151

DOID - Spec Buy

DOID ditutup menguat 2,1 persen ke 388 pada perdagangan kemarin (26/10) dan disertai dengan munculnya volume pembelian, namun penguatan DOID masih tertahan oleh cluster MA20 dan MA200. Selama tidak terkoreksi ke bawah 370 sebagai stoplossnya, maka posisi DOID saat ini sedang berada di awal wave [iii] dari wave C.

Spec Buy: 382-388

Target Price: 418, 446

Stoploss: below 370

ITMG - Buy on Weakness

ITMG ditutup menguat 3,7 persen ke 45.350 pada perdagangan kemarin (26/10) disertai dengan munculnya volume pembelian yang cukup besar. Kami perkirakan, posisi ITMG sedang berada pada bagian dari wave (v) dari wave [v] dari wave 5, sehingga ITMG masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 44.225-44.850

Target Price: 47.200, 50.350

Stoploss: below 41.600

