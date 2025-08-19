Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Di Balik Manuver Pengendali IMPC Lepas 1,4 Miliar Saham

Dua pemegang saham utama IMPC menjual 1,4 miliar saham senilai Rp924 miliar pada Agustus 2025, memicu spekulasi investor strategis dan suspensi saham oleh BEI.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 12:51
Share
Jajaran direksi PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC) dalam paparan publik tahun buku 2023, Senin (20/5/2024). RUPST menyetujui pembagian dividen sebesar Rp244,20 miliar. /Bisnis-Artha Adventy.
Jajaran direksi PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC) dalam paparan publik tahun buku 2023, Senin (20/5/2024). RUPST menyetujui pembagian dividen sebesar Rp244,20 miliar. /Bisnis-Artha Adventy.

Bisnis.com, JAKARTA — Dua pemegang saham utama PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC) tercatat melakukan aksi penjualan sebanyak 1,4 miliar saham dengan keseluruhan nilai transaksi mencapai Rp924 miliar.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), pengendali perseroan yakni PT Harimas Tunggal Prakarsa terekam melepas 600 juta saham IMPC melalui dua kali transaksi pada 13-14 Agustus 2025.

Dengan harga penjualan di Rp660 per saham, Harimas melego 150 juta saham dengan nilai transaksi Rp99 miliar pada 13 Agustus 2025. Sehari berselang, perusahaan kembali menjual 450 juta saham atau senilai Rp297 miliar.

Alhasil, nilai penjualan yang dibukukan Harimas mencapai Rp396 miliar. Melalui aksi tersebut, kepemilikan Harimas di IMPC turun dari 24,87 miliar saham atau 44,84% menjadi 24,27 miliar saham setara 44,73%.

Baca Juga : 10 Saham Paling Cuan Saat IHSG Bullish: TNCA, PPRE, IMPC Melejit

PT Tunggal Jaya Investama, pemegang saham perseroan, juga melepas 800 juta saham IMPC pada 13 Agustus 2025 dengan total nilai Rp528 miliar. Setelah transaksi, kepemilikan Tunggal Jaya turun dari 44,09% menjadi 42,62%.

Apabila diakumulasikan, aksi jual dua pemegang saham besar itu mencapai 1,4 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sekitar Rp924 miliar.

Bertepatan dengan aksi jual pemegang saham, data perdagangan menunjukkan Henan Putihrai Sekuritas membeli 150 juta saham IMPC senilai Rp99 miliar di harga Rp660 per saham lewat mekanisme negosiasi pada 13 Agustus 2025.

Aksi tersebut menimbulkan spekulasi adanya calon investor strategis yang tengah membidik IMPC. Pasalnya, sejak awal tahun (YtD), saham IMPC sudah terbang 122,97% dan meningkat 135,71% dalam sebulan terakhir.

Lonjakan itu membuat saham IMPC disuspensi oleh BEI sejak 13 Agustus 2025, setelah sehari sebelumnya melompat 25% menuju level Rp825 per saham.

Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono mengatakan bahwa sebagai bentuk perlindungan, BEI menghentikan sementara perdagangan IMPC seiring terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan.

“BEI memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham IMPC di pasar reguler dan pasar tunai mulai sesi I tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan pengumuman bursa lebih lanjut,” ujarnya.

Impack Pratama Industri Tbk. - TradingView



Dari sisi kinerja, emiten bahan bangunan ini tercatat membukukan laba bersih Rp295,63 pada semester I/2025. Perolehan tersebut meningkat dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang meraih Rp272,75 miliar.

Sebelumnya, IMPC telah memperluas pasar atap Alderon ke Thailand lewat kerja sama dengan SCG Roofing Company Limited (SCGR), anak usaha The Siam Cement Public Company Limited, salah satu konglomerat Thailand.

Direktur Utama Impack Pratama Haryanto Tjiptodihardjo mengatakan kerja sama ini bertujuan untuk mendistribusikan produk atap Alderon di pasar Thailand, sekaligus menjadi bagian dari strategi ekspansi regional perseroan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung
Premium
11 menit yang lalu

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung

Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Momentum Ekspansi dari Jalur Indonesia Timur
Premium
1 jam yang lalu

Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Momentum Ekspansi dari Jalur Indonesia Timur

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Lepas dari Suspensi Bursa, Saham Impack Pratama (IMPC) Terbang 25% Sentuh ARA

Lepas dari Suspensi Bursa, Saham Impack Pratama (IMPC) Terbang 25% Sentuh ARA

Direktur IMPC Phillip Tjipto Borong 12,5 Juta Saham, Rogoh Kocek Rp3,76 Miliar

Direktur IMPC Phillip Tjipto Borong 12,5 Juta Saham, Rogoh Kocek Rp3,76 Miliar

IHSG Sesi I Menguat ke 7.745 Dekati All Time High, Saham PPRE, DKHH & IMPC Top Gainers

IHSG Sesi I Menguat ke 7.745 Dekati All Time High, Saham PPRE, DKHH & IMPC Top Gainers

Impack Pratama (IMPC) Jadi Distributor Nasional ACP Seven

Impack Pratama (IMPC) Jadi Distributor Nasional ACP Seven

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung

Diastika (CHEK) Ekspansi Alat Deteksi Kanker, Target Pertumbuhan 20%

Diastika (CHEK) Ekspansi Alat Deteksi Kanker, Target Pertumbuhan 20%

Deretan Pelanggan Kakap Emiten Batu Bara RI CUAN, BUMI, PTBA Cs

Deretan Pelanggan Kakap Emiten Batu Bara RI CUAN, BUMI, PTBA Cs

Investor Lepas Saham Blue Chip Tambang, Pilih Koleksi Emiten Lapis Kedua

Investor Lepas Saham Blue Chip Tambang, Pilih Koleksi Emiten Lapis Kedua

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Diastika (CHEK) Ekspansi Alat Deteksi Kanker, Target Pertumbuhan 20%
Korporasi
23 menit yang lalu

Diastika (CHEK) Ekspansi Alat Deteksi Kanker, Target Pertumbuhan 20%

Astra (ASII) Jadi Incaran Asing, Saham Melesat di Tengah Rencana Akuisisi & Ekspansi
Korporasi
1 jam yang lalu

Astra (ASII) Jadi Incaran Asing, Saham Melesat di Tengah Rencana Akuisisi & Ekspansi

Di Balik Manuver Pengendali IMPC Lepas 1,4 Miliar Saham
Korporasi
1 jam yang lalu

Di Balik Manuver Pengendali IMPC Lepas 1,4 Miliar Saham

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib
Emas
2 jam yang lalu

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

Investor Lepas Saham Blue Chip Tambang, Pilih Koleksi Emiten Lapis Kedua
Rekomendasi
2 jam yang lalu

Investor Lepas Saham Blue Chip Tambang, Pilih Koleksi Emiten Lapis Kedua

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Tabel Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025

3

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 Turun Tipis

5

Penjualan Batu Bara Bukit Asam (PTBA) ke PLN di Tengah Rencana 100% EBT ala Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

10 Saham Syariah dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di BEI Tengah Agustus 2025

10 Saham Syariah dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar di BEI Tengah Agustus 2025

Dilema Emiten Batu Bara: Komitmen Hijau & Ongkos Mahal Diversifikasi Bisnis

Dilema Emiten Batu Bara: Komitmen Hijau & Ongkos Mahal Diversifikasi Bisnis

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

GOTO Akumulasi Kerugian Rp214,7 Triliun hingga 30 Juni 2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Cek Rapor Pertumbuhan Kinerja GOTO Vs Grab Kuartal II/2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Dukungan APBN Untuk Pembangunan Rumah Tahun 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Tabel Harga Emas Antam, Galeri24, dan UBS di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025

3

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

4

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 Turun Tipis

5

Penjualan Batu Bara Bukit Asam (PTBA) ke PLN di Tengah Rencana 100% EBT ala Prabowo