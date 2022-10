Proyeksi IHSG Hijau, Cek Saham BBRI, DOID, LPPF dan TLKM

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi akan kembali menghijau pada perdagangan hari ini Jumat (21/10/2022) usai menguat 1,7 persen pada perdagangan Kamis (20/10/2022) kemarin.

Beberapa saham menjadi rekomendasi untuk perdagangan kali ini, yaitu BBRI, DOID, LPPF, dan TLKM.

Berdasarkan data Bloomberg, IHSG ditutup pada posisi 6.980,65 atau naik 1,75 persen pada Kamis (20/10/2022). Tim riset MNC Sekuritas menyebut penguatan IHSG disertai dengan kenaikan volume pembelian dan mampu menembus MA200. Hal tersebut membuat IHSG masih berpeluang menguat untuk uji kembali 6,986-7,052.

"Diperkirakan, posisi IHSG sedang berada di wave III dari wave c dari wave (y) dari wave [y] dari wave B," tulis Tim Riset MNC Sekuritas dalam riset pada Jumat (21/10/2022).

Pada perdagangan hari ini pun, Riset MNC Sekuritas menyebutkan Support IHSG berada di posisi 6,747 hingga 6,847 sedangkan resistance IHSG di posisi 7,000 hingga 7,050.

Lebih lanjut, riset menilai meskipun terkoreksi IHSG akan uji level 6,900 hingga 6,930.

Adapun saham rekomendasi MNC sebagai berikut:

*BBRI - Buy on Weakness* (4,390)

BBRI ditutup menguat 2,1% ke 4,390 pada perdagangan kemarin (20/10), penguatan BBRI pun disertai dengan peningkatan volume pembelian namun masih tertahan oleh MA60. Kami perkirakan, posisi BBRI saat ini sedang berada di awal wave (x) dari wave [b] sehingga BBRI masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 4,330-4,370

Target Price: 4,430, 4,530

Stoploss: below 4,260

*DOID - Buy on Weakness* (390)

DOID ditutup menguat 2,1% ke 390 pada perdagangan kemarin (20/10), namun penguatan DOID masih tertahan oleh cluster MA60 dan MA200. Posisi DOID diperkirakan sedang berada di awal wave [iii] dari wave C, dengan catatan DOID mampu bertahan di atas 370 sebagai stoplossnya.

Buy on Weakness: 384 - 388

Target Price: 418, 446

Stoploss: below 370

*LPPF - Buy on Weakness* (4,600)

LPPF dituutp menguat cukup signifikan sebesar 6% ke 4,600 pada perdagangan kemarin (20/10), penguatan LPPF diiringi dengan meningkatnya volume pembelian namun tertahan oleh Upper Band. Posisi LPPF saat ini diperkirakan sedang berada di wave (iii) dari wave [c] sehingga LPPF berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 4,280-4,450

Target Price: 4,800, 5,100

Stoploss: below 3,960

*TLKM - Buy on Weakness* (4,350)

TLKM ditutup menguat 3,6% ke 4,350 pada perdagangan kemarin (20/10), penguatan TLKM diiringi dengan meningkatnya volume pembelian namun masih tertahan oleh MA200. Posisi TLKM diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [a], sehingga TLKM masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 4,260-4,310

Target Price: 4,370, 4,420

Stoploss: below 4,200



